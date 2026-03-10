16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание Виталий Шабалатов провел заседание правительства Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни населения Депутаты поддержали поправки к проекту областного бюджета

Облправительство Власть и политика

Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.

Фото: Иван Макеев

"Для сельхозтоваропроизводителей это очень напряженное время, поэтому и перед ними, и перед нами стоит задача обеспечить максимальную готовность к этому периоду. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, — это структура посевных площадей. Безусловно, аграрии отдают приоритет культурам, имеющим рыночный спрос, но при этом необходимо в целом выдерживать общую посевную площадь сельхозкультур по сравнению с уровнем прошлого года. Также необходимо обеспечить на должном уровне наличие удобрений, семян и готовность техники", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Доложил о ходе подготовки к предстоящей посевной кампании врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

В регионе разработан план мероприятий, действует областной штаб по подготовке и проведению сезонных полевых работ. На выездных заседаниях областного штаба, которые проходят во всех муниципальных районах, анализируется ход подготовки и дается оценка готовности хозяйств к весеннему севу. До конца марта эту работу планируется завершить. По состоянию на 10 марта 2026 г. такие мероприятия уже прошли в 22 муниципальных районах.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на текущий год на поддержку отрасли, составляет 3,65 млрд рублей (с учетом выплат молодым специалистам), в том числе средства областного бюджета — 2,39 млрд рублей, средства федерального бюджета — 1,26 млрд рублей.

Общую посевную площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств прогнозируется сохранить на уровне прошлого года — 2280 тыс. га. В целом яровой сев будет проведен на площади 1,7 млн га. Зерновыми планируется засеять 1181 тыс. га. Посевная площадь технических культур составит 950 тыс. га. В данной группе планируется увеличить площадь под подсолнечник и сою. Площадь под картофелем, овощами открытого грунта и кормовым клином также планируется увеличить по сравнению с уровнем 2025 года. Под урожай 2026 г. озимые посеяны на площади 493,1 тыс. га. В общем объеме озимая пшеница занимает 484,4 тыс. га, рожь — 5,5 тыс. га, тритикале и ячмень — 3,2 тыс. га.

"Перед уходом в зиму состояние озимых оценивалось как хорошее и удовлетворительное на 93% посевов. Мониторинг их состояния продолжается. С учетом возможного пересева озимых культур, потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 108 тыс. тонн. По оперативной информации, посевной материал засыпан в полном объеме. Ведется его подработка и проверка. К началу ярового сева все семена будут подготовлены до посевных кондиций", — сказал Алексей Попов.

Одним из наиболее эффективных способов сохранить финансовую стабильность сельхозпредприятия в случае неблагоприятных погодных условий является агрострахование. В текущем году на данные цели предусмотрено 157 млн рублей.

План приобретения минеральных удобрений под урожай 2026 г. (с июня 2025 г. по май 2026 года) составляет 205 тыс. тонн в физическом весе. Фактически приобретено 107,7 тыс. тонн или 52,5%. Это больше уровня прошлого года — на аналогичную дату 2025 г. фактически было приобретено 94,9 тыс. тонн.

Также Алексей Попов сообщил, что техническая готовность машинно-тракторного парка составляет на сегодня 93%. Охвачено ремонтом 1,2 тыс. единицы техники. К началу посевной готовность машинно-тракторного парка будет полной.

Уровень обеспеченности горюче-смазочными материалами составляет 52%. Приобретение дизельного топлива активизируется с началом поступления летней фракции (март–апрель). В целях сохранения энергообеспеченности в 2026 г. аграриями планируется приобретение 352 единиц тракторов и комбайнов. В 2026 г. для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК сохранены все основные направления.

В 2025 г. в Самарской области беспилотными технологиями обработали более 200 тыс. га сельхозземель. В планах на 2026 г. стоит обработка не менее 200 - 250 тыс. га.

Содокладчиками по вопросу подготовки к посевной выступили глава Большечерниговского района Алексей Акимов и глава Приволжского района Евгений Богомолов. Они доложили по своим территориям, что работа идет в плановом режиме.

Кроме того, в ходе совещания отдельно рассмотрели все возможные механизмы по привлечению молодых квалифицированных кадров в сельскохозяйственную отрасль, а также меры поддержки сельхозпроизводителей. Среди таких мер поддержки сегодня обсудили компенсацию части затрат на воду, используемую для мелиорации. По этому направлению в прошлом году региональным сельхозтоваропроизводителям было компенсировано 35,6 млн рублей. Это около 20% от установленного тарифа. В этом году эта меры поддержки также будет действовать.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5