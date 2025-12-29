В Самарской области в 2025 г. открыли 54 центра "Сердце воина"

В понедельник, 29 декабря, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось еженедельное оперативное совещание.

С докладами выступили врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева, заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина.

Открывая совещание, Вячеслав Федорищев поздравил присутствующих с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством, а также поблагодарил членов областного правительства и депутатский корпус за совместную работу в уходящем году и обозначил приоритетные задачи на предстоящий период.

"За этот год мы стали сильнее. Вместе преодолевали сложности, вызовы, стоящие перед регионом, - сказал губернатор. - Впереди еще очень много важных задач, которые нам предстоит выполнить. Безусловно, ключевая из них - оказание помощи участникам специальной военной операции и повышение качества жизни наших граждан".

Вячеслав Федорищев также проинформировал о работе штаба по жизнеобеспечению в период новогодних праздников и акцентировал внимание на важности реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам предстоит достаточно серьезная совместная плодотворная работа", - резюмировал глава региона.

В рамках повестки участники совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. Традиционно особое внимание уделили обращениям жителей, в том числе поступившим в адрес главы региона через национальный мессенджер "МАХ".

Губернатор напомнил присутствующим ранее данное поручение о создании центров "Сердце воина" в муниципальных образованиях Самарской области до конца текущего года.

Отметим, проект, разработанный на основе запроса участников специальной военной операции, реализуется с начала 2025 года. Его основная цель - комплексное сопровождение бойцов, вернувшихся с СВО, и их родных.

В свою очередь, врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева доложила о выполнении поставленной задачи.

"Работа по созданию центров "Сердце воина" в муниципальных образованиях завершена. И во всех территориях региона открыты кабинеты центра "Сердце воина", - сообщила она.

В своем докладе Регина Воробьева подчеркнула важные направления работы с участниками спецоперации - их трудоустройство и доступную психологическую помощь, служащие основными аспектами в социализации и адаптации к мирной жизни. Была отмечена и уникальность проекта "Сердце воина" - это технология "равный - равному", когда сами участники СВО и члены их семей имеют возможность работать и психологами, и консультантами по трудоустройству.

По словам врио заместителя председателя правительства Самарской области, в начале года были открыты кабинеты центра "Сердце воина" в 12 городских округах на базе семейных МФЦ, продолжают работать кабинеты и в центрах социального обслуживания населения. Кроме того, дополнительно открыты рабочие места в каждом территориальном кадровом центре "Работа России".

Всего в 2025 г. в Самарской области открыли 54 центра. Сегодня команда "Сердце воина" - это более 200 специалистов, включая клинических психологов. Обозначая спектр задач, Регина Воробьева акцентировала внимание на приоритетной - вовлекать в эту команду самих участников специальной военной операции. Было отмечено, что в настоящее время психологами и консультантами в кадровых центрах "Работа России" трудятся пять ветеранов боевых действий и 18 человек - члены семей участников специальной военной операции. "Безусловно, эту работу мы будем наращивать", - подчеркнула она.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области также отметила важность обеспечения широкой информационной кампании с вовлечением самих участников спецоперации, соблюдения технологии "равный равному" и дополнения услуг "Сердце воина" юридической службой, помогающей оказывать комплексную поддержку бойцов по принципу "единого окна".

По итогам доклада Вячеслав Федорищев поручил выстроить данную работу совместно с главами муниципальных образований и профильным департаментом. Он отметил: главное - расширять количество людей, получающих поддержку в центре, за счет позитивной практики, примеров.

В рамках второго вопроса повестки Дина Черемушкина отметила снижение в 2025 г. количества обращений граждан, поступивших через систему обратной связи "Инцидент Менеджмент". По ее словам, с начала года жители направили более 233 тысяч обращений. В частности, практически вдвое уменьшилось число жалоб, связанных с дорогами. Также снизилось количество обращений по работе общественного транспорта и в сфере здравоохранения.

Заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области подчеркнула, что социальные сети часто становятся самым оперативным источником получения информации, в том числе экстренной. В качестве примера она привела ситуацию, когда в конце ноября поздним вечером выходного дня поступил сигнал о помощи. "Машина, в которой находились родители с трехлетним ребенком, оказалась запечатана в снежном плену на границе Самарской и Оренбургской областей. Вопрос удалось решить в течение часа. Помощь прибыла из ближайшего села Алексеевского района, а семья в результате продолжила путь домой", - рассказала Дина Черемушкина.

В завершение совещания участники рассмотрели обращения жителей региона, поступившие руководителю области в мессенджере МАХ. По итогам губернатор дал конкретные поручения.