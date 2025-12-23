Губернская дума согласовала нового главу правительства Самарской области

Во вторник, 23 декабря, депутаты Самарской губернской думы согласовали кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора - председателя правительства Самарской области. За проголосовали все 43 присутствовавших депутата.
Кандидатура Виталия Шабалатова была внесена на рассмотрение губдумы губернатором Вячеславом Федорищевым. Губернатор назвал его грамотным управленцем, способным "выстроить работу правительства должным образом".
Ранее правительство области возглавлял Михаил Смирнов, который занимал эту должность с августа 2024 года. Однако 16 декабря губернатор отправил правительство в отставку в связи со сменой его структуры. Сейчас министры работают в статусе временно исполняющих обязанности и ждут переназначений.
Виталий Шабалатов родился в 1974 г. в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности "юриспруденция". Работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. В период с 2010 по 2023 год последовательно занимал должности помощника губернатора, руководителя управления делами региона, вице-премьера, а затем первого заместителя председателя правительства - заместителя губернатора. После этого стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с августа 2024 г. являлся советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Летом 2025 г. Виталий Шабалатов занял пост заместителя председателя правительства Самарской области, на котором курировал вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства, сферу ЖКХ. Также некоторое время он был куратором Самары от областного правительства.
