Председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов обратился к девелоперам, которые работают в регионе, и дал оценку текущей ситуации с застройкой. Произошло это на совещании, посвященном развитию отрасли.

"Ситуация у нас с вами достаточно простая и в то же время достаточно сложная. Нам нужно найти какое-то общее решение, которого существенно улучшит работу строительного комплекса с существующую проблематикой. Это и выдача разрешений на строительство, и проблема ввода объекта в эксплуатацию, проблемы качественного проектирования, технологий, реализации мер поддержки со стороны региона, работы с кредитными организациями и изменения градостроительной политики. Нужно посмотреть, какая у нас ситуация по земельному банку: насколько хватит запасов инвестиционных площадок. Задача — выстроит доверительный диалог, выявить болевые точки, совместно найти решения и получить результат", — отметил Виталий Шабалатов.

По его словам, результатом в том числе должно стать увеличение количества строительных площадок и введенных в эксплуатацию объектов. При этом должен быть соблюден баланс по числу возведенных многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

"Планы по вводу жилья мы вроде бы выполняем. Но для такого крупного региона такой объем мал — нужно нарастить, — отметил глава правительства. — Резерв всех разрешений на строительство сейчас составляет 1,5 млн кв. метров. Это в лучшем случае год работы. То есть на следующий, 2027-й год у нас остается 180 тыс. кв. метров. Если мы сейчас с вами не создадим задел, то через два года обнулим строительный рынок. Поэтому сегодня наша задача нарастить этот багаж, чтоб он был. Дальше вы можете сами застраивать или предлагать коллегам как инвестиционные площадки".

Отдельно Виталий Шабалатов остановился на планировании улично-дорожной сети при проектировании новых жилых комплексов: "Без нее мы Самару просто загоним в тупик, в огромные пробки. Потом, конечно, будем искать эти решения, но они очень сложные и дорогие будут. Поэтому сегодня сразу при планировании застройк нудно предусматривать развитие улично-дорожной сети".

Также глава правительства обратил внимание на большую плотность существующей застройки в Самаре и призвал девелоперов создавать комфортные ЖК: "Я понимаю, что есть инвестиционная стоимость площадки, вы рассчитываете на получение определенной экономики. Но всё равно нужно, чтобы это всё было гармонично связано: и плотность застройки, и высотность, и дворовые территории, благоустройство. Это необходимо, чтобы жители себя достаточно комфортно чувствовали".

По мнению Виталия Шабалатова, нельзя забывать и об эстетике застройки: "Я посмотрел, достаточно много объектов строится из кирпичей. Это тренд прошлых лет. Но если применяете даже такие материалы, давайте смотреть фасадные решения поинтереснее. Город красивый. Нужно поддерживать соответствующий уровень. Ценны не только метры, но и качество строительства, так как это останется после нас на долгие-долги-долгие годы. Ваши объекты должны стать украшением города".