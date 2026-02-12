В Самарской области появится Совет по территориальному развитию региона

В Самарской области появится новая структура - Совет по территориальному развитию региона при губернаторе. Соответствующий указ от 12 февраля опубликован на сайте облправительства.
В состав совета войдут председатель, губернатор Вячеслав Федорищев, а также три заместителя председателя совета. Ими станут председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, руководитель администрации губернатора Антон Емельяненко и врио заместителя губернатора Дмитрий Яковлев.
В соответствии с опубликованным документом, членами Совета станут главы нескольких муниципальных районов (Приволжский, Сергиевский, Шенталинский, Волжский, Похвистневский), городов (Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти, Кинель), а также врио министра внутренней политики Александр Кузнецов, врио министра финансов Ольга Собещанская, митрополит Самарский и Новокуйбышевский, глава Самарской митрополии Феодосий и т. д.
Среди целей Совета обозначены: оптимизация административно-территориального устройства в Самарской области "для формирования эффективного пространства, позволяющего минимизировать административные барьеры и повысить качество управления территориями"; обеспечение эффективной организации и функционирования системы местного самоуправления в регионе; стимулирование устойчивого социально-экономического развития для обеспечения сбалансированного распределения средств регионального бюджета и создания комфортных условий проживания.
Планируется, что члены Совета будут заниматься: анализом текущего состояния муниципальных образований Самарской области и выявлять проблемы, препятствующие эффективному управлению территориями; определять критерии и подходы к объединению муниципальных образований с целью повышения эффективности управления; подготавливать предложения об изменении границ муниципальных образований; организовывать взаимодействие органов власти для реализации решений по укрупнению муниципальных образований и т. п.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???