В Самарской области появится Совет по территориальному развитию региона

В Самарской области появится новая структура - Совет по территориальному развитию региона при губернаторе. Соответствующий указ от 12 февраля опубликован на сайте облправительства.

В состав совета войдут председатель, губернатор Вячеслав Федорищев, а также три заместителя председателя совета. Ими станут председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, руководитель администрации губернатора Антон Емельяненко и врио заместителя губернатора Дмитрий Яковлев.

В соответствии с опубликованным документом, членами Совета станут главы нескольких муниципальных районов (Приволжский, Сергиевский, Шенталинский, Волжский, Похвистневский), городов (Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти, Кинель), а также врио министра внутренней политики Александр Кузнецов, врио министра финансов Ольга Собещанская, митрополит Самарский и Новокуйбышевский, глава Самарской митрополии Феодосий и т. д.

Среди целей Совета обозначены: оптимизация административно-территориального устройства в Самарской области "для формирования эффективного пространства, позволяющего минимизировать административные барьеры и повысить качество управления территориями"; обеспечение эффективной организации и функционирования системы местного самоуправления в регионе; стимулирование устойчивого социально-экономического развития для обеспечения сбалансированного распределения средств регионального бюджета и создания комфортных условий проживания.

Планируется, что члены Совета будут заниматься: анализом текущего состояния муниципальных образований Самарской области и выявлять проблемы, препятствующие эффективному управлению территориями; определять критерии и подходы к объединению муниципальных образований с целью повышения эффективности управления; подготавливать предложения об изменении границ муниципальных образований; организовывать взаимодействие органов власти для реализации решений по укрупнению муниципальных образований и т. п.