В Самарской области к теплому сезону подготовили мобильную сеть

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На берегу Волги построили дополнительную инфраструктуру связи. Телеком-оборудование МегаФона позволило расширить покрытие в популярной рекреационной зоне рядом с поселком Волжский в Самаре. Здесь сосредоточены крупные дачные массивы, турбазы, озера и зоны отдыха.

Подготовку начали заранее: летом трафик в этой локации возрастает на 70%, достигая пиковых значений в июле. Оборудование оператора, размещенное между озерами Белое и Черное, обеспечит передачу данных и голосовую связь даже в периоды максимальной нагрузки на сеть. Зона покрытия от новой базовой станции охватила садовые и дачные товарищества "Жигулёвские Сады", "Ёлочка", "Берёзовая Грива-2", а также территории гостевых домов "Дрозды", базы отдыха "Дубки", Kislorod Boutique Club и ближайшие пляжи.

Эти края в первую очередь — место притяжения жителей областной столицы. Однако помимо самарцев, здесь часто проводят время жители Жигулевска и Тольятти, а география российских туристов охватывает Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Пермь и другие города страны. Внушительные расстояния не останавливают и зарубежных гостей. Живописные локации привлекают путешественников из Казахстана, Беларуси и Китая.

"Чтобы попасть к живописным берегам Волги, путешественники готовы преодолевать тысячи километров. И качественная мобильная связь здесь стала обязательным стандартом для приема туристов. С каждым годом нагрузка на объекты связи вблизи прибрежных посёлков и популярных туристических маршрутов растёт. Чтобы избежать дефицита ёмкости, мы уплотняем инфраструктуру — размещаем дополнительные базовые станции в зонах концентрации отдыхающих", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

