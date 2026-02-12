В Самарской области к теплому сезону подготовили мобильную сеть

На берегу Волги построили дополнительную инфраструктуру связи. Телеком-оборудование МегаФона позволило расширить покрытие в популярной рекреационной зоне рядом с поселком Волжский в Самаре. Здесь сосредоточены крупные дачные массивы, турбазы, озера и зоны отдыха.

Подготовку начали заранее: летом трафик в этой локации возрастает на 70%, достигая пиковых значений в июле. Оборудование оператора, размещенное между озерами Белое и Черное, обеспечит передачу данных и голосовую связь даже в периоды максимальной нагрузки на сеть. Зона покрытия от новой базовой станции охватила садовые и дачные товарищества "Жигулёвские Сады", "Ёлочка", "Берёзовая Грива-2", а также территории гостевых домов "Дрозды", базы отдыха "Дубки", Kislorod Boutique Club и ближайшие пляжи.

Эти края в первую очередь — место притяжения жителей областной столицы. Однако помимо самарцев, здесь часто проводят время жители Жигулевска и Тольятти, а география российских туристов охватывает Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Пермь и другие города страны. Внушительные расстояния не останавливают и зарубежных гостей. Живописные локации привлекают путешественников из Казахстана, Беларуси и Китая.

"Чтобы попасть к живописным берегам Волги, путешественники готовы преодолевать тысячи километров. И качественная мобильная связь здесь стала обязательным стандартом для приема туристов. С каждым годом нагрузка на объекты связи вблизи прибрежных посёлков и популярных туристических маршрутов растёт. Чтобы избежать дефицита ёмкости, мы уплотняем инфраструктуру — размещаем дополнительные базовые станции в зонах концентрации отдыхающих", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.