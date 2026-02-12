16+
Сколько тёплых слов: 5 фраз, которые важно услышать по телефону для хорошего настроения

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Иногда удачный день начинается с одного звонка. А точнее — с пары простых слов: "как ты?", "я рядом", "давай увидимся" — они согревают сильнее любых шарфов, особенно в такие холода. Собирать их в топ — задача сложная, а для кого-то и вовсе невыполнимая, но мы постарались.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

"Коллеги, ура! План закрыли досрочно. Завтра идём ужинать за счёт компании".

И пусть впереди ещё много задач — иногда важно сделать паузу и отметить текущие успехи. Главное — не начать обсуждать документы и презентации за столом! Можно бросить коллегам вызов: кто первым не удержался и зашёл в Outlook, тот и берёт на себя все отчёты на следующий месяц.

"У меня всё хорошо. А ты как?"

Самые ценные фразы в нашей жизни обычно простые. Узнать, что близкие здоровы. Спросить, как прошёл их день. Встретиться с тем, с кем не виделись годами. Неважно, что любите именно вы — разговоры, долгие переписки в мессенджерах или простые, но написанные от души SMS.

С тарифом "Хватит!" от Т2 у вас будет тройной безлимит — на интернет, звонки на номера Т2 по России и SMS. Подключить тариф можно всего за 300 рублей, но и это ещё не всё. Подарки принято дарить не только тем, кто приглашает в гости. В Т2 их приготовили для тех, кто переходит к оператору со своим номером — подайте заявку на перенос на сайте компании или в одном из салонов связи и пользуйтесь тарифом "Хватит!" бесплатно первые шесть месяцев.

"Берём удочки, палатку — и за город. И нет, зимняя рыбалка — это не скучно!"

Иногда благодаря другим людям мы обретаем новые хобби и даже увлечения на всю жизнь. Поэтому лучше не отказываться от заманчивых предложений и смелее выбираться из зоны комфорта. Будьте осторожны — это вызывает привыкание! И почаще зовите друзей провести время вместе: в гончарную мастерскую, на тематическое чаепитие или скалодром.

"Апельсины любишь? Сейчас привезу".

Истинная забота бесценна, ведь нет ничего лучше, чем помочь друзьям и близким просто так — потому что хочешь. Хорошее всегда возвращается — в виде улыбок, смеха и тёплых встреч. А знаете, что ещё возвращается просто так? Гигабайты от Т2. С опцией "Гигабэк" потраченный трафик вернётся — нужно только выбрать категории, которые вам ближе: мессенджеры, соцсети, музыка или что-то ещё.

"Не переживай об этом! Вместе что-то придумаем!"

Иметь друга, который поддержит тебя в любой момент, — бесценно. Ведь именно чувство безопасности делает общение по-настоящему тёплым и искренним. В цифровой среде, которая полна угроз, важно быть предельно внимательным. А ещё можно заручиться поддержкой мобильного оператора Т2, который превратил ключевые опции киберзащиты в базовый уровень безопасности, доступный на всех тарифах без исключения. Блокировка звонков мошенников, антиспам, защита от взлома и другие функции позволят сосредоточиться на важных делах, а не на переживаниях.

Будьте тем, кто сделает первый шаг к искреннему разговору. А мобильный оператор Т2 сделает ваше общение не только приятным и безопасным, но и выгодным! Первые четырем месяца пользуйтесь тарифом "Хватит!" всего за 300 рублей*. А при переходе в Т2 со своим номером от другого оператора получите 100% скидку на тариф "Хватит!" на шесть месяцев!

*Скидка действует при подключении до 7 апреля. С 5-го месяца и далее плата за тариф составит 390 руб./мес.

Фото: Shutterstock, автор Zamrznuti tonovi

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

