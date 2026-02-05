Авито: россияне на треть чаще стали заказывать товары с доставкой

В 2025 году количество товаров, которые отправляли и заказывали с доставкой, увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом. При этом число покупателей, готовых заказывать с доставкой, выросло на 13%. А продавцов, которые выкладывали объявления с подключенной Авито Доставкой, стало больше на 11%. По данным аналитиков платформы, в основном таким способом покупают одежду, товары для хобби и запчасти.
Количество пунктов выдачи Avito Branded Delivery (мультибрендовых ПВЗ, подключенных к Авито Доставке напрямую) выросло за год более чем в два раза, а число пунктов выдачи в партнерстве с крупными логистическими компаниями, превысило 80 тыс.
Наибольший прирост по числу заказов товаров с доставкой показал Санкт-Петербург (+43% к 2024 году). На втором месте расположились Воронеж, Москва и Краснодар с ростом в 42% год к году. Третье место занял Челябинск, показав положительную динамику в 40%.
Самая популярная категория, в которой товары заказывают с доставкой — это "Одежда и аксессуары". На нее пришлось 30% всех заказов с доставкой. На втором месте — "Товары для хобби" с долей 15%. Тройку лидеров замыкают "Запчасти" — на них пришлось 10% заказов. Также в топ-5 — "Красота и здоровье" и "Товары для спорта" с долями 8% и 6% соответственно.
"Доставка — простой способ преодолеть любые расстояния. Теперь не обязательно самому ехать в Тулу за самоваром — в этом году Авито Доставкой оттуда отправили 433 самовара. А из Великого Устюга от Деда Мороза переслали 376 подарков для детей. Сегодня нашей логистике по плечу любая дистанция — например, в этом году посылка с брелком преодолела целых 17 260 километров", — прокомментировал Евгений Шапиро, директор по логистике Авито.
Последние комментарии
