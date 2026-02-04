АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за 2025 год

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за 12 месяцев 2025 года. В числе основных направлений работы в области охраны труда — проведение комплексных и целевых проверок сотрудниками отделов охраны труда, проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм, приобретение переносных приборов контроля и сигнализации уровней предельно допустимых концентраций, приобретение средств малой механизации и грузозахватных приспособлений, приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, аптечек для оказания первой помощи работникам, а также химчистка и стирка спецодежды.

Основная статья затрат — обеспечение работников всех подразделений специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. В 2025 году проведено 24,6 тыс. лабораторных исследований по мониторингу вредных факторов производственной среды. Проведена специальная оценка условий труда на 520 рабочих местах. Для повышения уровня культуры производственной безопасности в условиях высокотехнологичного производства 4,7 тыс. работников прошли обучение в области охраны труда. В рамках лечебно-профилактических мероприятий проведены обязательные медицинские осмотры, а также противоэнцефалитная вакцинация работников.

В апреле 2025 года состоялся внешний инспекционный аудит систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, экологического и энергетического менеджмента. В ходе проверки было установлено, что все системы менеджмента развиваются в соответствии с принципом постоянного улучшения.

В АО "Транснефть - Приволга" продолжает создаваться новая корпоративная культура, улучшаются технологические процессы. Одна из ключевых миссий Системы развития Транснефти — ОПТИМУМ (СРТ) — вовлечение в процесс развития компании самих работников. Каждый сотрудник предприятия может внести свой вклад в модернизацию оборудования и улучшение производственных процессов. Инициативы внесения предложений по улучшению приветствуются и поощряются. Такие элементы СРТ, как "Честный диалог" и "Дни качества", направлены на формирование открытости и доверия через обсуждение выполненной работы. Кроме того, они являются инструментами обратной связи, которые позволяют выявить причины возникновения отклонений в производственных процессах и решить их в совместных обсуждениях.

Усилия, которые на предприятии прилагают для обеспечения безопасности и охраны труда, приносят свои результаты. В прошлом году АО "Транснефть - Приволга" заняло второе место в XVII областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области. Акционерное общество отмечено наградой в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)".

Организация безопасных условий труда, сохранение здоровья и жизни работников — эти принципы лежат в основе производственной деятельности АО "Транснефть - Приволга". Их безусловное исполнение всеми сотрудниками предприятия является залогом безопасной и надёжной транспортировки нефти.