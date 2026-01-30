16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Роснедра выставили на торги Северо-Иргизский нефтяной участок

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Роснедра выставили на аукцион право разведки и добычи углеводородного сырья на Северо-Иргизском участке недр. Начальная цена определена в 8,86 млн рублей.

Участок площадью 302 кв. км находится на территории Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Запасы нефти на нем оцениваются в 5,134 млн т по категории D1, 8,9 млн т по категории D1 (D3dm), запасы газа - 0,604 млрд куб. м по категории категории D1.

Торги запланированы на 26 марта.

