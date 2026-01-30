Роснедра выставили на торги Северо-Иргизский нефтяной участок

Роснедра выставили на аукцион право разведки и добычи углеводородного сырья на Северо-Иргизском участке недр. Начальная цена определена в 8,86 млн рублей.
Участок площадью 302 кв. км находится на территории Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Запасы нефти на нем оцениваются в 5,134 млн т по категории D1, 8,9 млн т по категории D1 (D3dm), запасы газа - 0,604 млрд куб. м по категории категории D1.
Торги запланированы на 26 марта.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее