Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" прошли процедуру подтверждения компетентности

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Лаборатории эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) Самарского и Волгоградского РНУ прошли процедуру подтверждения компетентности. Эксперты Федеральной службы аккредитации проверили наличие и актуальность методик выполнения измерений, изучили документы, подтверждающие постоянный внутрилабораторный контроль качества. Также они оценили профессиональные знания и компетентность персонала лаборатории.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

За 11 месяцев 2025 года эколого-аналитические лаборатории Самарского и Волгоградского РНУ выполнили более 15 тысяч анализов. Специалисты ЛЭАК по запросу Федеральной службы по аккредитации (ФСА) провели экологические исследования таких показателей как массовая концентрация нефтепродуктов, общего железа и водородный показатель (рН) в природных водах, массовая концентрация нитрат-ионов и массовая концентрация хлорид-ионов в сточной воде, массовая концентрация этилбензола, оксида углерода, оксида азота и ангидрид сернистый в промышленных выбросах, массовая доля нефтепродуктов в почве. Для этого лаборанты химического анализа ЛЭАК проводили испытания под наблюдением экспертов ФСА по средствам видеоконференцсвязи. Сотрудники показали высокий уровень квалификации при проведении испытаний.

При подведении итогов комиссия также отметила материально-техническую оснащенность ЛЭАК Самарского и Волгоградского РНУ, наличие необходимого оборудования, государственных стандартных образцов (ГСО) и химических реактивов.

В АО "Транснефть - Приволга работают четыре лаборатории эколого-аналитического контроля, которые обеспечивают высокий уровень экологической безопасности на площадочных производственных объектах и линейной части магистральных трубопроводов. Процедура подтверждения компетентности аккредитованных лиц повторяется каждые два года и раз в пять лет со дня аккредитации на соответствие стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Наличие сертификата по аккредитации подтверждает достоверность и признание результатов лабораторных исследований всеми организациями, которым предоставляются данные об экологических аспектах деятельности АО "Транснефть - Приволга".

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

