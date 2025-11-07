16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подключило участок нефтепровода в двух регионах

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" в рамках реконструкции выполнило технологическое подключение 24‑километрового участка магистрального нефтепровода (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев. Работы выполнялись с привлечением технического заказчика — "Транснефть — Трубопроводная строительная дирекция" в двух регионах — Республике Татарстан и Оренбургской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Строительно-монтажные работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Перед началом работ проведен комплекс инженерных изысканий, разработана и утверждена проектная и рабочая документация, получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

На следующем этапе проведен комплекс мероприятий по подготовке трассы, сварке и укладке трубопровода диаметром 1200 мм в техническом коридоре действующих коммуникаций параллельно существующему МН. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Соответствие труб эксплуатационным нагрузкам подтверждено расчетами на прочность. Сварные стыки изолировались термоусаживающимися манжетами.

В ходе строительства было обустроено три подземных перехода через автомобильные дороги. Для предотвращения механических повреждений от движения автотранспорта прокладка трубопровода выполнена методом продавливания с устройством футляров диаметром 1400 мм. На новом участке установлен современный узел запорной арматуры с электроприводной шиберной задвижкой. Также по трассе трубопровода в наиболее высоких точках смонтированы четыре отдельно стоящих вантуза в колодцах для обеспечения возможности впуска (выпуска) воздуха при откачке нефти из нефтепровода.

Перед подключением участка проведены необходимые гидравлические испытания, в том числе на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Также специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия участка.

Подключение нового участка МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев после замены было выполнено в период плановой 72‑часовой остановки транспортировки нефти по МН. Участок линейной части, выработавший нормативный срок эксплуатации, будет демонтирован. Работы проводились при строгом соблюдении природоохранного законодательства и правил промышленной безопасности.

Обновление нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" проводится с целью повышения эксплуатационной надежности и экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти.

