АО "Транснефть - Приволга" подключило участок нефтепровода в двух регионах

АО "Транснефть - Приволга" в рамках реконструкции выполнило технологическое подключение 24‑километрового участка магистрального нефтепровода (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев. Работы выполнялись с привлечением технического заказчика — "Транснефть — Трубопроводная строительная дирекция" в двух регионах — Республике Татарстан и Оренбургской области.
Строительно-монтажные работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Перед началом работ проведен комплекс инженерных изысканий, разработана и утверждена проектная и рабочая документация, получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".
На следующем этапе проведен комплекс мероприятий по подготовке трассы, сварке и укладке трубопровода диаметром 1200 мм в техническом коридоре действующих коммуникаций параллельно существующему МН. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Соответствие труб эксплуатационным нагрузкам подтверждено расчетами на прочность. Сварные стыки изолировались термоусаживающимися манжетами.
В ходе строительства было обустроено три подземных перехода через автомобильные дороги. Для предотвращения механических повреждений от движения автотранспорта прокладка трубопровода выполнена методом продавливания с устройством футляров диаметром 1400 мм. На новом участке установлен современный узел запорной арматуры с электроприводной шиберной задвижкой. Также по трассе трубопровода в наиболее высоких точках смонтированы четыре отдельно стоящих вантуза в колодцах для обеспечения возможности впуска (выпуска) воздуха при откачке нефти из нефтепровода.
Перед подключением участка проведены необходимые гидравлические испытания, в том числе на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Также специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия участка.
Подключение нового участка МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев после замены было выполнено в период плановой 72‑часовой остановки транспортировки нефти по МН. Участок линейной части, выработавший нормативный срок эксплуатации, будет демонтирован. Работы проводились при строгом соблюдении природоохранного законодательства и правил промышленной безопасности.
Обновление нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" проводится с целью повышения эксплуатационной надежности и экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее