16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть — Приволга" провело пожарное учение на производственном объекте в Республике Татарстан Сильные в деле и в спорте: команда "Самаранефтегаза" среди призёров Летних игр "Роснефти" по разным видам спорта Нефтекомпания "Недра" выставила на продажу свой бизнес за 700 млн рублей АО "Транснефть-Приволга" передало автотранспорт и специальную технику новым регионам России "Уральский ветер": "Роснефть" презентовала новый туристический маршрут

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть — Приволга" провело пожарное учение на производственном объекте в Республике Татарстан

КАЗАНЬ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть — Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") провело плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления в Республике Татарстан.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — проверка действий ведомственных пожарных команд ЛПДС "Бавлы" и блочно-комплектной насосной станции "Поповка", а также добровольной пожарной команды ЛПДС "Бавлы" совместно с подразделениями местного пожарно-спасательного гарнизона по тушению условного пожара в резервуарном парке.

По легенде учения, в результате воздействия внешних факторов произошло повреждение одного из резервуаров с разгерметизацией, выходом нефти и последующим пожаром.

После получения сигнала об условной аварии на место оперативно прибыл личный состав ведомственной пожарной команды, члены добровольной пожарной дружины объекта и Бавлинского пожарно-спасательного гарнизона. Руководством ЛПДС были приняты меры по эвакуации людей. Пожарные расчеты произвели полное боевое развертывание. После проведения пенной атаки "возгорание" было ликвидировано. В учении были задействованы 25 человек, использовалось 4 единицы пожарной техники.

По итогам учения комиссия отметила, что все мероприятия выполнены в полном соответствии с задачами, определенными методическим планом и планом тушения. Ликвидация условного пожара и его последствий проведена в нормативные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть — Приволга" относятся к категории опасных. Проведение подобных тренировочных мероприятий является важной составляющей процесса обеспечения пожарной и промышленной безопасности, а также готовности сил и средств к ликвидации возможных пожаров. 

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2