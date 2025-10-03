АО "Транснефть — Приволга" провело пожарное учение на производственном объекте в Республике Татарстан

АО "Транснефть — Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") провело плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления в Республике Татарстан.

Цель — проверка действий ведомственных пожарных команд ЛПДС "Бавлы" и блочно-комплектной насосной станции "Поповка", а также добровольной пожарной команды ЛПДС "Бавлы" совместно с подразделениями местного пожарно-спасательного гарнизона по тушению условного пожара в резервуарном парке.

По легенде учения, в результате воздействия внешних факторов произошло повреждение одного из резервуаров с разгерметизацией, выходом нефти и последующим пожаром.

После получения сигнала об условной аварии на место оперативно прибыл личный состав ведомственной пожарной команды, члены добровольной пожарной дружины объекта и Бавлинского пожарно-спасательного гарнизона. Руководством ЛПДС были приняты меры по эвакуации людей. Пожарные расчеты произвели полное боевое развертывание. После проведения пенной атаки "возгорание" было ликвидировано. В учении были задействованы 25 человек, использовалось 4 единицы пожарной техники.

По итогам учения комиссия отметила, что все мероприятия выполнены в полном соответствии с задачами, определенными методическим планом и планом тушения. Ликвидация условного пожара и его последствий проведена в нормативные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть — Приволга" относятся к категории опасных. Проведение подобных тренировочных мероприятий является важной составляющей процесса обеспечения пожарной и промышленной безопасности, а также готовности сил и средств к ликвидации возможных пожаров.