НПС "Большая Черниговка" исполнилось 55 лет

Нефтеперекачивающая станция "Большая Черниговка" Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") отметила 55‑летний юбилей.
История станции началась с 1970 года со строительства пункта подогрева нефти недалеко от поселка Большая Черниговка. В это же время велась прокладка "горячего" нефтепровода от Гурьева до Куйбышева, работа которого должна была обеспечить перекачку высоковязкой парафинистой нефти из Казахстана. В марте 1971 г. нефтепровод был выведен на рабочий технологический режим.
В течение более чем полувековой истории на объекте велась системная работа по модернизации оборудования, освоению новых технологий. В 2017 году на НПС выполнена модернизация системы электроснабжения с заменой устаревших масляных трансформаторов на трансформаторы открытого распределительного устройства, проведена замена высоковольтного оборудования ЗРУ-6кВ, установлены новые электродвигатели в составе магистральных насосных агрегатов в МНС № 1 и № 2. В 2024 году на станции заменили технологические трубопроводы, подключили вновь построенный резервуар вертикальный стальной объемом 5 тыс. куб. м.
"Модернизация НПС не останавливается и в настоящее время. Многое делается для повышения культуры производства, обеспечения безопасности. Большое внимание уделяется охране труда, соблюдению требований природоохранного законодательства. Используемые технологии и оборудование обеспечивают высокую надежность работы объектов трубопроводного транспорта, а также гарантируют своевременную поставку нефти, — говорит начальник НПС "Большая Черниговка" Вячеслав Ключников. — В настоящее время НПС является высокотехнологичным производственным объектом, в арсенале которого — инновации и новейшее оборудование. Бесперебойную работу станции обеспечивает надежное насосное оборудование с повышенным коэффициентом полезного действия и улучшенными энергосберегающими характеристиками".
Сотрудники НПС активно участвуют во внедрении Системы развития Транснефть (СРТ) - ОПТИМУМ. Проходят обучение инструментам и практикам СРТ. В рамках механизма непрерывных улучшений работники подают предложения по улучшению производственных процессов.
На сегодняшний день станция перекачивает нефть и обслуживает линейную часть магистрального нефтепровода Гурьев — Куйбышев общей протяженностью около 163 км. Объем перекачанной за 55 лет нефти исчисляется сотнями миллионов тонн. Квалифицированный персонал станции из 110 человек успешно решает производственные задачи и обеспечивает надежную доставку нефти потребителям.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее