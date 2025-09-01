16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

НПС "Большая Черниговка" исполнилось 55 лет

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Нефтеперекачивающая станция "Большая Черниговка" Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") отметила 55‑летний юбилей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

История станции началась с 1970 года со строительства пункта подогрева нефти недалеко от поселка Большая Черниговка. В это же время велась прокладка "горячего" нефтепровода от Гурьева до Куйбышева, работа которого должна была обеспечить перекачку высоковязкой парафинистой нефти из Казахстана. В марте 1971 г. нефтепровод был выведен на рабочий технологический режим.

В течение более чем полувековой истории на объекте велась системная работа по модернизации оборудования, освоению новых технологий. В 2017 году на НПС выполнена модернизация системы электроснабжения с заменой устаревших масляных трансформаторов на трансформаторы открытого распределительного устройства, проведена замена высоковольтного оборудования ЗРУ-6кВ, установлены новые электродвигатели в составе магистральных насосных агрегатов в МНС № 1 и № 2. В 2024 году на станции заменили технологические трубопроводы, подключили вновь построенный резервуар вертикальный стальной объемом 5 тыс. куб. м.

"Модернизация НПС не останавливается и в настоящее время. Многое делается для повышения культуры производства, обеспечения безопасности. Большое внимание уделяется охране труда, соблюдению требований природоохранного законодательства. Используемые технологии и оборудование обеспечивают высокую надежность работы объектов трубопроводного транспорта, а также гарантируют своевременную поставку нефти, — говорит начальник НПС "Большая Черниговка" Вячеслав Ключников. — В настоящее время НПС является высокотехнологичным производственным объектом, в арсенале которого — инновации и новейшее оборудование. Бесперебойную работу станции обеспечивает надежное насосное оборудование с повышенным коэффициентом полезного действия и улучшенными энергосберегающими характеристиками".

Сотрудники НПС активно участвуют во внедрении Системы развития Транснефть (СРТ) - ОПТИМУМ. Проходят обучение инструментам и практикам СРТ. В рамках механизма непрерывных улучшений работники подают предложения по улучшению производственных процессов.

На сегодняшний день станция перекачивает нефть и обслуживает линейную часть магистрального нефтепровода Гурьев — Куйбышев общей протяженностью около 163 км. Объем перекачанной за 55 лет нефти исчисляется сотнями миллионов тонн. Квалифицированный персонал станции из 110 человек успешно решает производственные задачи и обеспечивает надежную доставку нефти потребителям.

