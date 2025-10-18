Магомед Адиев: "Понятно, что мы хотели больше"

После ничьи с "Оренбургом" (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев поделился эмоциями от матча, а также ответил, на сколько выбыл Ороз.

"Считаю, что первый тайм нам не удался. Мы очень медленно играли, плюс поле было тяжелое, поэтому и были слишком удобными для соперника. Пропустили гол, а дальше возникали моменты у "Оренбурга", где они могли забивать. Во втором тайме добавили в агрессии и начали играть быстрее и в то, что мы всю неделю нарабатывали — играть в зонах через фланги, больше использовать латералей. В первом тайме этого не было. Потом что-то стало получаться. Хорошо, что отыгрались, но понятно, что мы хотели больше", — сказал тренер зелено-бело-синих.

Помимо этого, Магомед Мусаевич рассказал, насколько тяжелую травму получил защитник Доминик Ороз и когда он сможет вернуться на поле: "У него очень сильно распух голеностоп. Снимок надо будет делать через пару дней, тогда точно будем знать. Но я уже так в голове прикинул, думаю, где-то на месяц мы его точно потеряли. Это примерно то же самое, как было с Божиным".