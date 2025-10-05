Константин Клюшев: "Тедеев продолжит свою работу, других мнений быть не может"

После матча с "Зенитом" (1:1) генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев поделился мнением о матче, новичках и судьбе главного тренера.

— На мой взгляд, показали отличный футбол. Выглядели как команда сильнее, чем соперник. Счет 2:1 в нашу пользу был бы более справедливым результатом в этом матче.

— Как вам игра новичков сегодня: Севикяна, Бистровича?

— Отличные ребята, влились в коллектив. Понятно, что нужно еще время для их полноценной адаптации. Роча, который вышел в предыдущей игре с "Балтикой", достаточно неплохо себя проявил в кубковой встрече. Команда усиливается, мы работаем, понимаем, где наши проблемы, и как единое целое работаем, чтобы быть сильнее.

— После незабитого пенальти как-то поддержали Артема Дзюбу?

— Безусловно, такие моменты случаются. У Артема в карьере это не первый случай. Понятно, ответственный момент, но я уверен, что Артем еще не раз забьет голы, которые принесут нам очки.

— Этот матч как-то решал судьбу главного тренера?

— Нет, это не тот матч, который решал судьбу главного тренера. Тедеев продолжит свою работу, других мнений быть не может. Мы дали комментарий по результатам прошлой игры относительно того, что мы последовательны в наших решениях, мы не принимаем что-то на эмоциях. Если мы видели, что проблема исключительно в тренерском штабе, то были какие-то движения. Пошли новости о кандидатах, что мы якобы с кем-то связывались и ведем переговоры — это не соответствует действительности.

— Следующий домашний матч не так скоро. Как пережить эту выездную серию? Может, есть мысли по активностям внутри команды?

— В любом случае мы работаем каждый день в тренировочном процессе. Тольятти нас хорошо принимает — стадион "Торпедо", на котором мы постоянно проводим тренировки. Здесь нет никаких проблем. Игра в Саранске — мы уверены, что приедет поддержать достаточное количество зрителей: как местная аудитория, так и со стороны Тольятти. Мы отправляем бесплатные автобусы. Думаю, игра в Саранске пройдет при домашней поддержке.