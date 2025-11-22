16+
Футбол Спорт

Капитан "Акрона" пропустит матчи 2025 г. из-за перелома

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
У защитника "Акрона" Константина Савичева был диагностирован перелом фаланги пальца стопы в результате одного из стыков в концовке первого тайма в игре с "Сочи".

Напомним, что тольяттинцы обыграли "Сочи" со счетом 3:2. 

"После матча игроку было проведено обследование, которое подтвердило наличие перелома — Константин пропустит оставшиеся два матча года", — сообщил главный врач ФК "Акрон" Руслан Засиев.

