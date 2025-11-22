Капитан "Акрона" пропустит матчи 2025 г. из-за перелома

У защитника "Акрона" Константина Савичева был диагностирован перелом фаланги пальца стопы в результате одного из стыков в концовке первого тайма в игре с "Сочи".
Напомним, что тольяттинцы обыграли "Сочи" со счетом 3:2.
"После матча игроку было проведено обследование, которое подтвердило наличие перелома — Константин пропустит оставшиеся два матча года", — сообщил главный врач ФК "Акрон" Руслан Засиев.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.