Аргентинец Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов"

22-летний аргентинский защитник Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов" на правах аренды до конца этого года. Футболист будет выступать под 31 номером, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
С 2022 года Гонсало Рекена выступал в системе аргентинского клуба "Институто", а через два года стал игроком основной команды. В общей сложности он провел 48 матчей и забил три мяча.
В прошлом году защитник выходил на поле 16 раз и отметился одним голом.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.