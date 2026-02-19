Аргентинец Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов"

22-летний аргентинский защитник Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов" на правах аренды до конца этого года. Футболист будет выступать под 31 номером, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

пресс-служба ФК "Крылья Советов"

С 2022 года Гонсало Рекена выступал в системе аргентинского клуба "Институто", а через два года стал игроком основной команды. В общей сложности он провел 48 матчей и забил три мяча.

В прошлом году защитник выходил на поле 16 раз и отметился одним голом.