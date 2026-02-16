ФК "Балтика" интересуется защитником "Крыльев Советов" Николаем Рассказовым, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Рассказов играет за самарский клуб с января 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.