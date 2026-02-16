ФК "Балтика" интересуется защитником "Крыльев Советов" Николаем Рассказовым, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Рассказов играет за самарский клуб с января 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.