Второй Всероссийский медиаконкурс "Русский космос" набирает обороты

В 2026 году Самара вновь стала центром притяжения для тех, кто рассказывает о космосе и верит в его будущее. Космическую повестку предстоящих мероприятий подробно обсудили в студии ГТРК "Самара".

Медиафорум, впервые прошедший в Самаре в 2016 году, уже тогда стал масштабным событием. Интерес был настолько высок, что, по словам заместителя генерального директора ВГТРК, председателя комиссии по СМИ ОП РФ, члена Совета при президенте России по межнациональным отношениям Рефата Сабитова, жюри оказалось в "крайне затруднительном положении" при выборе победителей. По его словам, "конкурс показал нашей стране, что космос — это то, чем мы гордились, гордимся и будем гордиться всегда". Подробности конкурса на сайте tvsamara.ru.

Но "Русский космос" — это не только медиаконкурс, это большой социальный проект. И связан он в том числе с площадью Куйбышева, где в год космического юбилея несколько тысяч самарских студентов выстроились в слова "САМАРА КОСМОС 50". Эта картинка, зафиксированная спутником в апреле 2011-го, облетела весь мир.

Сейчас редакция начинает новый поиск — участников флешмобов 2011 и 2016 годов. Тогда они были студентами, сегодня это уже взрослые люди. Поделитесь своими историями. Нам интересно всё. Ждём ваших сообщений, начинающихся с фразы "И я там был": в группу ВКонтакте ГТРК Самара, на электронную почту gtrkcosmos@tvsamara.ru или в гостевую сайта tvsamara.ru.

По словам главы Самары Ивана Носкова, "нет ни одного человека, нет ни одного жителя Самары, кто бы равнодушно относился к космосу, и каждый из нас гордится тем, что имеет к этому отношение". И это чувство сегодня объединяет всех участников проекта.

К проведению Русского космоса готовятся в стенах флагмана главного медиахолдинга России — ГТРК Самара, который в 2026‑м вновь взял на себя функцию организатора конкурса. Председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы, директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отмечает: "Предмет гордости для каждого жителя Самарской области — это история нашего генофонда, сегодняшних детей, чьи предки заложили в нашем регионе начало космической отрасли, создав тот самый корабль, на котором Юрий Гагарин вышел в околоземное пространство".

Зрителей, читателей и слушателей ГТРК "Самара" ждут специальные репортажи, сюжеты и интервью с конструкторами и ветеранами отрасли, а также Всероссийский телевизионный марафон "Русский космос", который состоится 11 апреля. Журналисты со всех регионов страны расскажут и покажут, какой вклад в развитие отечественной космонавтики вносят их территории.

Следите за анонсами проекта. Впереди много интересного!