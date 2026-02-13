В Самарской области наградили победителей межвузовского конкурса SamInter-2025

Состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников Самарского межвузовского конкурса студенческих научно-исследовательских работ по международным отношениям SamInter-2025.

Мероприятие организовано при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Самарского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ".

Конкурс, объединивший студентов ведущих вузов области, был посвящен актуальным вопросам развития внешних связей региона. Особый акцент в работах был сделан на перспективах взаимодействия Самарской области с государствами Ближнего Востока и Карибского бассейна. Члены экспертной комиссии отметили высокий уровень представленных исследований, а также живой интерес учащихся к международным проектам как в инженерной, так и в гуманитарной сферах.

"Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы. И нет сомнений, что будущее международных отношений, формирования внешнеэкономического имиджа нашего региона — в руках таких талантливых и инициативных молодых людей. Мы обязательно поддержим талантливых ребят и поможем им реализовать свой потенциал уже на профессиональном поприще в рамках предстоящей стажировки", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Высокую оценку инициативам студентов дал представитель МИД России в Самаре Алексей Чупахин, выразив надежду на дальнейшее вовлечение молодежи в мероприятия по укреплению связей с регионами стран-партнеров.

Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского университета Михаил Леонов отметил важность нестандартного подхода и энтузиазма юных исследователей, позволяющих по-новому осмыслить международные процессы и внести вклад в развитие области.

Руководитель комитета по внешнеэкономической деятельности "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Заверткин добавил, что креативность и энергия студентов способны генерировать уникальные бизнес-идеи и управленческие решения, повышающие конкурентоспособность региона на мировом рынке.



Победителем конкурса признан студент 3 курса Самарского государственного социально-педагогического университета Юрий Косых. Его работа посвящена сотрудничеству Самарской области с иранской провинцией Исфахан в таких ключевых областях как авиастроение, металлургия, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и образование.

Второе место заняла студентка 1 курса Самарского университета им. Королева Виктория Кудрявцева с исследованием инженерного сотрудничества вуза с Объединенными Арабскими Эмиратами, включая авиастроение и космические технологии.

Третье место разделили Егор Маркелов (Самарский университет им. Королева) с работой о новых форматах межрегионального взаимодействия со странами Ближнего Востока и Карибского бассейна и Елизавета Рослякова (Самарский государственный экономический университет), представившая анализ перспективных направлений экономического сотрудничества с акцентом на диверсификацию экспорта и продвижение продукции, сертифицированной по стандартам "Халяль".

Главная награда для победителей — возможность пройти стажировку в департаменте инвестиционной и инновационной политики областного министерства экономического развития и инвестиций. Кроме того, все призеры получат подарки от Самарского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ".

Особого упоминания за высокий уровень подготовки удостоены работы Анастасии Тенигиной (Самарский государственный социально-педагогический университет) о сотрудничестве с кубинской провинцией Вилья-Клара и Валерии Лаухиной (Самарский университет им. Королева) о развитии гражданской дипломатии в образовательной сфере. Студентки получили подарки регионального центра развития публичной дипломатии им. Е. М. Примакова.

Все участники SamInter-2025 получат благодарственные письма департамента инвестиционной и инновационной политики министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.