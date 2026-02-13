На Безымянке хотят построить девять школ, 25 детсадов и семь поликлиник

Концепция развития Безымянки предусматривает не только строительство нового жилья, но и модернизацию социальной инфраструктуры. Публикуем подробности.

Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами Многоэтажки с зелеными террасами, новые дороги и теплые остановки, общественные центры и пляжи. Всё это и не только в будущем может появиться на территории Безымянки. Архитекторы по заказу властей подготовили концепцию развития этой знаковой для Самары территории. Публикуем подробности с эскизами и схемами.

По словам авторов концепции, на территории района и прилегающих кварталах работают 40 школ. Анализ показал, что есть дефицит мест, он составляет 6762. Причем в семи школах наблюдается критическая перегрузка выше 75%.

Решить проблему предлагается в рамках комплексного развития территорий, которая предусматривает строительство и нового жилья, и социальной инфраструктуры.

По расчетам авторов концепции, при реализации КРТ нужно построить девять новых школ, в том числе три начальных, на 7500 мест при коэффициенте заполняемости 1,5. Месторасположение отражено на карте.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Также предполагается строительство семи отдельно стоящих детских садов и 18 встроенно-пристроенных. Вместимость - 4310 мест.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Предусмотрели в концепции и открытие новых медучреждений. В рамках КРТ предлагается построить две отдельно стоящие поликлиники и пять встроенных отделений.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Концепцию развития Безымянки разработало АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" по заказу регионального минграда. Она направлена на решение проблем аварийного жилья и обновления инфраструктуры района. Эксперты уже высказали замечания по документу. После доработки его представят на градсовет при губернаторе.