На Безымянке хотят построить девять школ, 25 детсадов и семь поликлиник

Концепция развития Безымянки предусматривает не только строительство нового жилья, но и модернизацию социальной инфраструктуры. Публикуем подробности.
По словам авторов концепции, на территории района и прилегающих кварталах работают 40 школ. Анализ показал, что есть дефицит мест, он составляет 6762. Причем в семи школах наблюдается критическая перегрузка выше 75%.
Решить проблему предлагается в рамках комплексного развития территорий, которая предусматривает строительство и нового жилья, и социальной инфраструктуры.
По расчетам авторов концепции, при реализации КРТ нужно построить девять новых школ, в том числе три начальных, на 7500 мест при коэффициенте заполняемости 1,5. Месторасположение отражено на карте.
Также предполагается строительство семи отдельно стоящих детских садов и 18 встроенно-пристроенных. Вместимость - 4310 мест.
Предусмотрели в концепции и открытие новых медучреждений. В рамках КРТ предлагается построить две отдельно стоящие поликлиники и пять встроенных отделений.
Концепцию развития Безымянки разработало АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" по заказу регионального минграда. Она направлена на решение проблем аварийного жилья и обновления инфраструктуры района. Эксперты уже высказали замечания по документу. После доработки его представят на градсовет при губернаторе.
Последние комментарии
