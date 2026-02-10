Условие постоплаты услуг по газификации внутри участка для льготных категорий граждан продолжит действовать в 2026 году

В рамках программы социальной газификации в Самарской области действуют расширенные меры поддержки льготных категорий граждан: помимо возможности получения единовременной социальной выплаты, абоненты особой группы заботы могут воспользоваться услугой постоплаты при проведении работ по газификации внутри земельного участка. Этот механизм позволяет оплачивать услуги по газификации после их фактического выполнения, пуска газа и получения субсидии.
Право на постоплату предоставляется 24 льготным категориям граждан, включая:
— инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
— семьи с детьми‑инвалидами,
— многодетные семьи (с тремя и более детьми),
— инвалидов I и II групп,
— участников специальной военной операции и членов их семей и др.
Полный перечень жителей Самарской области, имеющих льготы по Программе социальной догазификации, размещен по ссылке.
Оформить постоплату возможно сразу при заключении договора с "Газпром газораспределение Самара", заявив о праве на льготу и предоставив документ, подтверждающий льготный статус (удостоверение, справку и т. п.). Газифицируемое домовладение должно находиться в собственности заявителя.
Механизм постоплаты снижает финансовую нагрузку и делает газификацию более доступной: семьи могут провести газ в дом без необходимости внесения полной суммы заранее, а оплатив работы после их завершения.
Напомним, для получения единой социальной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, проектирование и строительство газораспределительных сетей внутри участка, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Размер компенсационной выплаты в Самарской области составляет 201 000 рублей.
