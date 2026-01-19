Десятки домов, детсады и школа остались без тепла и горячей воды в Самаре

Повреждение обнаружили на трубопроводе на ул. Солнечной. Об этом сообщает "Т Плюс".

В связи с ремонтом временно приостановлена подача тепла и горячей воды в десятки жилых домов. В том числе под отключение попали детсады на ул. Ново-Садовой, 224 и ул. Солнечной, 51, а также школа на ул. Солнечной, 43.

Здания будут переключать на теплоснабжение по резервному трубопроводу, температура батарей и горячей воды может быть снижена.

Завершить ремонт и восстановить подачу тепла планируют к утру 20 января. На данный момент сотрудники "Т Плюс" уже демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода, подготовили ему на замену новый. В ближайшее время они приступят к сварочным работам.