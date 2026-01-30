16+
ЖКХ и благоустройство Общество

Мэрия планирует взять уборку части дворов Самары на себя

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Количество жалоб на качество уборки дворов в Самаре сократилось на 80%. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

Фото: Александра Белова
Снег в Самаре убирают по-новому. Как организована работа? Чего не хватает службам благоустройства? И что делают уже сейчас, чтобы весной в городе было меньше пыли? Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

"В этом году ситуация лучше, так как управляющие организации оперативно включились в уборку снега. Да и угроза штрафа в 300 тысяч рублей со стороны Госжилинспекции тоже повлияла. Основной контроль за уборкой снега во дворах остается за районными администрациями. Жалобы, конечно, поступают, к нам в том числе", — рассказал Евгений Владимирский.

По его словам, в перспективе департамент возьмет на себя уборку части дворовых территорий:

"Речь идет о территориях, по которым организованы проезды к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и т. п. Выверяем предоставленные нам данные. Если, например, к школе можно проехать только по двору, то мы этот проезд будем оформлять, чтобы на следующий сезон он был в контракте на уборку снега у наших подрядчиков. Согласитесь, несправедливо, когда УК получает 500 жалоб на плохую уборку снега от людей, которые не живут в обслуживаемом ею доме".

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

