Мэрия планирует взять уборку части дворов Самары на себя

Евгений Владимирский: "Самаре нужна снегоплавильная станция" Снег в Самаре убирают по-новому. Как организована работа? Чего не хватает службам благоустройства? И что делают уже сейчас, чтобы весной в городе было меньше пыли? Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

"В этом году ситуация лучше, так как управляющие организации оперативно включились в уборку снега. Да и угроза штрафа в 300 тысяч рублей со стороны Госжилинспекции тоже повлияла. Основной контроль за уборкой снега во дворах остается за районными администрациями. Жалобы, конечно, поступают, к нам в том числе", — рассказал Евгений Владимирский.

По его словам, в перспективе департамент возьмет на себя уборку части дворовых территорий:

"Речь идет о территориях, по которым организованы проезды к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и т. п. Выверяем предоставленные нам данные. Если, например, к школе можно проехать только по двору, то мы этот проезд будем оформлять, чтобы на следующий сезон он был в контракте на уборку снега у наших подрядчиков. Согласитесь, несправедливо, когда УК получает 500 жалоб на плохую уборку снега от людей, которые не живут в обслуживаемом ею доме".