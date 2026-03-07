Более 400 тыс. тонн снега с городских территорий приняли "полигоны" Самары с начала зимы

В Самаре с начала зимнего сезона из города на "полигоны" вывезли уже более 400 тыс. тонн снега, что превысило прошлогодний вывоз за аналогичный период. На трех городских специализированных площадках усилили работы по уплотнению снега, это позволит беспроблемно разместить новые партии после осадков, которые ожидаются до конца марта, и предотвратить резкий паводок при повышении температур и таянии.

"Прошедшая зима запомнится самарцам залповыми снежными осадками, с начала сезона выпало 125 мм. Но и сейчас, с наступлением календарной весны, прогнозы синоптиков пока не дают расслабляться. Заранее освобождаем места на спецплощадках и следим за организацией приемки снега. Чтобы снизить нагрузку на дренажные системы в период активного снеготаяния, дополнительно уплотняем снег — так он будет таять медленнее и более равномерно. Снег трамбуют тяжелой спецтехникой, формируя плотные кучи или валы, что позволяет складировать большие объемы, привезенные с улиц, на ограниченной территории", — отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Городские снежные "полигоны" находятся в пос. Козелки Красноглинского района, возле золоотвала БТЭЦ в Кировском районе и на ул. Лунной в Железнодорожном районе. Дополнительно снег с территории Самары в настоящее время вывозят на частные площадки на Смышляевском шоссе, ул. XXII Партсъезда и в пос. имени Шмидта.

"Каждый самосвал, в зависимости от грузоподъемности, доставляет на нашу площадку от 5-6 до 20 тонн снега за рейс. Всего здесь сейчас складируется 100 тысяч тонн снежных накоплений, а снежная "гора" достигает высоты 6-7-этажного дома, — отметил оператор специализированной площадки для складирования снега на ул. Лунной Роман Рунк. — Работаем круглосуточно, взвешиваем самосвалы до и после выгрузки. Приемка и весь процесс документирования ведется под видеонаблюдением, что позволяет фиксировать прибывающую технику, её регистрационные номера".

Снежные площадки в Самаре соответствуют всем требованиям законодательства. В весенне-летний период под действием положительных температур снежные массы испаряются, обычно процесс идет до июля — начала августа. Затем землю под площадками рекультивируют, а собранный мусор вывозят на утилизацию. В случае предельной наполненности "полигона" грузовики перераспределяют на другие площадки.

Отметим, за сутки с улиц города на специализированные площадки доставили 5,5 тыс. тонн снега. Для обработки городских территорий использовали 547,5 тонн противогололедных материалов, откачали 260 кубометров воды с низин. Вывели около 700 уборщиков и более 600 единиц техники, в частности, количество самосвалов под транспортировку снежных масс нарастили до 125, а погрузчиков — до 112 единиц. По прогнозу синоптиков в праздничные выходные ожидается облачная погода, 8 и 9 марта ночью возможна слабая метель. Службы благоустройства города готовы к изменениям погодных условий и при необходимости оперативно нарастят силы и средства.