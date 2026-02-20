В Самарской области благоустроят 212 территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды"

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
В 2026 г. запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий.
Кроме того, реализуют четыре новых проекта-победителя Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
• в Сызрани появится "Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья";
• в Новокуйбышевске обновят сквер "Голубые ели";
• в Чапаевске начнется благоустройство территории у Дворца культуры им. А. М. Горького (первый этап);
• в Октябрьске приступят к созданию "Аллеи мечты" на ул. Ленина (первый этап).
В текущем году на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" предусмотрены субсидии в размере почти 1,7 млрд рублей. Из них из федерального бюджета — 1,1 млрд руб., из областного в рамках софинансирования — 153,9 млн руб., из областного бюджета в рамках сверхсофинансирования — 411,4 млн рублей.
Например, в Самаре в 2026 г. планируется благоустроить следующие общественные пространства:
— Парк "Воронежские озера" (4 этап);
— Парк Щорса (2 этап);
— Сквер у ДК "Искра" в пос. Красная Глинка.
Особенностью программ по благоустройству является активное участие граждан. Органы местного самоуправления с учетом мнения жителей формируют перечень территорий для благоустройства по нацпроекту в 2027 году. Очередность благоустройства дворов определяется по порядку поступления предложений от собственников. Выбор общественных пространств происходит путем общественных обсуждений в малых городах и через рейтинговое голосование — в крупных. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустраиваются в первую очередь. За пять лет активность самарцев значительно выросла: если в 2021 г. в голосовании участвовало около 366 тыс. человек, то в 2025 — уже более 464 тысяч.
Всего с 2019 по 2025 г. в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе было благоустроено 1041 общественное пространство и 1940 дворовых территорий.
