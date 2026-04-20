Энергетики "Т Плюс" отремонтируют тепловые сети Промышленного района Самары

С 20 апреля по 3 мая специалисты "Т Плюс" проверят повышенным давлением холодной воды теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной в границах улиц: проспект Кирова, Ветлянская, Кабельная, 22-го Партсъезда, Заводское шоссе, Земеца, Береговая. Это поможет энергетикам выявить слабые участки теплосетей и провести их замену, чтобы повысить надёжность теплоснабжения в следующий отопительный сезон.
В этой части города нет жилых домов с централизованным горячим водоснабжением, поэтому никаких ограничений для жителей вводиться не будет.
"Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры предосторожности:
— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;
— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.
О повреждениях нужно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.
