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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" призывает горожан контролировать подготовку к зиме своих УК

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание жителей региона, что с 1 сентября 2026 года ужесточатся требования к подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Обязательным условием становится наличие паспорта готовности дома. Соответствующие поправки утверждены постановлением правительства РФ от 23 мая 2026 года № 588.

С этого года наличие подобного документа становится обязательным лицензионным условием для всех управляющих организаций. Теперь УК, не получившие паспорт готовности к зиме, могут быть привлечены к административной ответственности по действующему законодательству.

Обязательными условиями получения паспорта является выполнение комплекса технических мероприятий, включающих промывку, опрессовку и наладку гидравлического режима внутридомовой системы отопления, а также обеспечение работоспособности общедомовых приборов учёта.

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что жильцы многоквартирных домов могут самостоятельно контролировать ход подготовки своих домов к зиме. Данная информация собирается инспекторами энергокомпании и размещается на официальном сайте в разделе "Подготовка к ОЗП".

Новые требования законодательства призваны повысить ответственность управляющих организаций за техническое состояние жилого фонда и качество подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Наличие документа о готовности станет одним из важных подтверждений того, что дом способен надёжно пройти осенне-зимний период и обеспечить жителей комфортными условиями проживания.

Гид потребителя

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