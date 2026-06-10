"ЭнергосбыТ Плюс" призывает горожан контролировать подготовку к зиме своих УК

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание жителей региона, что с 1 сентября 2026 года ужесточатся требования к подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Обязательным условием становится наличие паспорта готовности дома. Соответствующие поправки утверждены постановлением правительства РФ от 23 мая 2026 года № 588.
С этого года наличие подобного документа становится обязательным лицензионным условием для всех управляющих организаций. Теперь УК, не получившие паспорт готовности к зиме, могут быть привлечены к административной ответственности по действующему законодательству.
Обязательными условиями получения паспорта является выполнение комплекса технических мероприятий, включающих промывку, опрессовку и наладку гидравлического режима внутридомовой системы отопления, а также обеспечение работоспособности общедомовых приборов учёта.
Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что жильцы многоквартирных домов могут самостоятельно контролировать ход подготовки своих домов к зиме. Данная информация собирается инспекторами энергокомпании и размещается на официальном сайте в разделе "Подготовка к ОЗП".
Новые требования законодательства призваны повысить ответственность управляющих организаций за техническое состояние жилого фонда и качество подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Наличие документа о готовности станет одним из важных подтверждений того, что дом способен надёжно пройти осенне-зимний период и обеспечить жителей комфортными условиями проживания.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????