К уходу за деревьями приступили в Самарской области

Работы по уходу за зелеными насаждениями проводят в Волжском районе Самарской области в соответствии с целями национального проекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщили в районной администрации.

Например, активные работы уже ведутся на территории с. Курумоч. Там специалисты проводят плановую обрезку сухих и аварийно опасных ветвей, а также удаляют корневую и стволовую поросль, которая мешает нормальному росту деревьев и портит внешний вид общественных территорий. Такая работа позволяет снизить риски падения крупных сучьев во время непогоды и предотвратить захламление почвы древесными отходами.

В администрации с. Курумоч отмечают, что вывоз спиленных веток организован оперативно на специальные площадки для дальнейшей переработки. Это часть плана по благоустройству, который охватывает все поселения Волжского района.

Кроме того, в муниципалитете проходят субботники на берегах рек, а жители участвуют во всероссийских акциях по уборке прибрежных зон.