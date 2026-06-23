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ЖКХ и благоустройство Общество

Питьевые фонтанчики устанавливают на набережной Самары

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На набережной Самары приступили к установке бесплатных питьевых фонтанчиков.

Первый уже установлен на Ленинградском спуске, остальные до конца июня появятся на спуске по ул. Льва Толстого, на Безымянном и Первомайском спусках.

Соответствующее соглашение МАУ "Самарская набережная" подписала с самарским филиалом компании "Водоробот-Юг", сообщает мэрия Самары. 

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