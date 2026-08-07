"Т Плюс" провела обследование газовой турбины Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с помощью видеоэндоскопа

Самарский филиал "Т Плюс" обследовал видеоэндоскопом газовую турбину № 1 Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Данный вид диагностики необходим для оперативной оценки технического состояния агрегата без вскрытия корпуса, что максимально сокращает время простоя оборудования.

В ходе обследования специалисты фиксируют состояние рабочих элементов — лопаток и сопловых аппаратов. Также за счёт специальных насадок к зонду можно сделать точные замеры трещин и сколов для дальнейшего создания 3D моделей дефектов и выполнить технический анализ.

"Подобные обследования проводятся на станции периодически. Они помогают нам отыскать дефекты на ранних сроках появления, чтобы мы смогли заранее спланировать замену изношенных узлов и повысить срок службы оборудования", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Впервые подобный метод диагностики Самарский филиал "Т Плюс" провёл в 2020 году. Причём первое бороскопическое обследование также прошло на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.