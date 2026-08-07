"Т Плюс" провела обследование газовой турбины Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с помощью видеоэндоскопа

Самарский филиал "Т Плюс" обследовал видеоэндоскопом газовую турбину № 1 Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Данный вид диагностики необходим для оперативной оценки технического состояния агрегата без вскрытия корпуса, что максимально сокращает время простоя оборудования.
В ходе обследования специалисты фиксируют состояние рабочих элементов — лопаток и сопловых аппаратов. Также за счёт специальных насадок к зонду можно сделать точные замеры трещин и сколов для дальнейшего создания 3D моделей дефектов и выполнить технический анализ.
"Подобные обследования проводятся на станции периодически. Они помогают нам отыскать дефекты на ранних сроках появления, чтобы мы смогли заранее спланировать замену изношенных узлов и повысить срок службы оборудования", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Впервые подобный метод диагностики Самарский филиал "Т Плюс" провёл в 2020 году. Причём первое бороскопическое обследование также прошло на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
Последние комментарии
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.