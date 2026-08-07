В Самаре спустя неделю нашли пропавшего шестиклассника

В четверг, 6 августа, около 23:00 полиция разыскала 12-летнего мальчика, пропавшего неделю назад в мкрн Крутые Ключи.
Сообщалось, что шестиклассник вышел из магазина в микрорайоне Крутые Ключи около 20:00 1 августа и с тех пор его никто не видел.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, ребенка накануне обнаружил оперативный сотрудник. Мальчик разгуливал по одному из ТЦ.
"По информации полицейских, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось. В настоящее время ребенок передан законному представителю. Благодарим всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтерских организаций за содействие", - сообщили в облГлавке.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.