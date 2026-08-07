В Самаре спустя неделю нашли пропавшего шестиклассника

В четверг, 6 августа, около 23:00 полиция разыскала 12-летнего мальчика, пропавшего неделю назад в мкрн Крутые Ключи.

Сообщалось, что шестиклассник вышел из магазина в микрорайоне Крутые Ключи около 20:00 1 августа и с тех пор его никто не видел.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, ребенка накануне обнаружил оперативный сотрудник. Мальчик разгуливал по одному из ТЦ.

"По информации полицейских, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось. В настоящее время ребенок передан законному представителю. Благодарим всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтерских организаций за содействие", - сообщили в облГлавке.