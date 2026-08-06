За угрозы в адрес судьи и его семьи в соцсетях жительница Самары получила принудительные работы

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки, которую признали виновной в угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, а также его близких родственников, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По данным суда, после вынесения 27 февраля 2026 г. соответствующего определения, 12 марта фигурантка, используя свой телефон и возможности администрируемого ею сообщества в социальной сети, опубликовала судебный документ вместе с угрожающими формулировками: речь шла об убийстве, насилии и причинении вреда судье и его близким, включая детей.

Действия фигурантки расценили как посягательство на безопасность участника правосудия и подрыв авторитета судебной власти.

Суд назначил фигурантке наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.