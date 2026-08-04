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Происшествия

Экс-главу "Лиги азербайджанцев" Ширвана Керимова вывели из состава Общественной палаты

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочия члена Общественной палаты Самарской области Ширвана Керимова досрочно прекращены. Это следует из распоряжения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Этим же распоряжением членом Общественной палаты Самарской области шестого созыва назначен Фахрутдин Канюкаев. Он является президентом Самарской региональной творческой общественной организации "Дуслык" ("Дружба").

Напомним, Ширван Керимов являлся председателем правления Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев". Недавно стало известно, что его лишили гражданства России и запретили въезд. По данным СМИ, решение принято в связи с выявленными фактами деятельности лица, противоречащей интересам безопасности государства. Кроме прочего, в период с ноября 2003 г. по август 2005 г. Ширван Керимов участвовал в проекте "Этнические меньшинства и доступ к правосудию", реализуемом британской организацией "Британский совет" (признана нежелательной на территории РФ) при финансировании Европейской комиссии. В 2025 г. в интервью азербайджанскому телевидению Ширван Керимов негативно высказался о действиях российской стороны после теракта в "Крокус Сити Холл". В том же году он оказывал консультативную помощь экс-главе диаспоры Азербайджана в Екатеринбурге Шахину Шихлински, осужденному за особо тяжкие преступления.

В свою очередь "Дуслык", президентом которой является Фахрутдин Канюкаев, занималась, в том числе, формированием гуманитарной помощи. Например, технику передавали на Сабантуе.

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Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

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Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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