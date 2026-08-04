Пьяная езда стоила самарской автоледи кроссовера

Жительница Самары лишилась своего автомобиля из‑за грубого нарушения правил дорожного движения: суд постановил конфисковать ее KIA Sportage и обратить в доход государства. Позже автомобиль был передан в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.
Инцидент произошел на одной из автодорог областной столицы. Сотрудники Госавтоинспекции остановили кроссовер для проверки документов. Внимание инспекторов сразу привлекла манера поведения девушки за рулем: она вела себя неадекватно, а внешние признаки указывали на состояние алкогольного опьянения. Когда сотрудники ГИБДД предложили пройти медицинское освидетельствование, водитель отказалась.
Важным обстоятельством в деле стал тот факт, что это не первое подобное нарушение водительницы. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Именно повторность правонарушения стала основанием для жестких мер: суд вынес решение о конфискации автомобиля и обращении его в доход государства.
Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района города Самары. В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения изъяли иномарку. Далее автомобиль был передан в воинскую часть для дальнейшего использования в зоне СВО.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.