16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти осудили организатора и фармацевтов за сбыт сильнодействующих препаратов в аптеке Пьяная езда стоила самарской автоледи кроссовера В Самаре продолжают разыскивать пропавшего мальчика Пенсионер на Lada Granta сбил пешехода в Сызрани В Самарской области горели подворья, солома, КамАЗ и трактор

Происшествия

Пьяная езда стоила самарской автоледи кроссовера

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жительница Самары лишилась своего автомобиля из‑за грубого нарушения правил дорожного движения: суд постановил конфисковать ее KIA Sportage и обратить в доход государства. Позже автомобиль был передан в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Инцидент произошел на одной из автодорог областной столицы. Сотрудники Госавтоинспекции остановили кроссовер для проверки документов. Внимание инспекторов сразу привлекла манера поведения девушки за рулем: она вела себя неадекватно, а внешние признаки указывали на состояние алкогольного опьянения. Когда сотрудники ГИБДД предложили пройти медицинское освидетельствование, водитель отказалась.

Важным обстоятельством в деле стал тот факт, что это не первое подобное нарушение водительницы. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Именно повторность правонарушения стала основанием для жестких мер: суд вынес решение о конфискации автомобиля и обращении его в доход государства.

Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района города Самары. В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения изъяли иномарку. Далее автомобиль был передан в воинскую часть для дальнейшего использования в зоне СВО.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Богдан Решетников 23 июля 2026 11:27 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Пусть правоохранительные органы накажут виновного!

Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6