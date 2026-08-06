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Мясные продукты без ветеринарного контроля попали в меню образовательных учреждений Самары

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В образовательных учреждениях Самары пресекли использование пищевой продукции животного происхождения, поступившей без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушение выявили в работе организации, которая по контрактам обеспечивает питанием городские учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Установлено, что между учреждениями образования и организацией-поставщиком заключены контракты на поставку готовой пищи и продуктов. Однако в ходе надзорных мероприятий выявлен факт приема и использования пищевой продукции животного происхождения без обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Это создавало риски для безопасности школьного питания.

По итогам проверки виновные лица привлечены к ответственности: юридическое и должностное лица оштрафованы на общую сумму 330 тысяч рублей. Сейчас поставки приведены в соответствие с требованиями закона.

Гид потребителя

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Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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