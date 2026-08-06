Мясные продукты без ветеринарного контроля попали в меню образовательных учреждений Самары

В образовательных учреждениях Самары пресекли использование пищевой продукции животного происхождения, поступившей без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушение выявили в работе организации, которая по контрактам обеспечивает питанием городские учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
Установлено, что между учреждениями образования и организацией-поставщиком заключены контракты на поставку готовой пищи и продуктов. Однако в ходе надзорных мероприятий выявлен факт приема и использования пищевой продукции животного происхождения без обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Это создавало риски для безопасности школьного питания.
По итогам проверки виновные лица привлечены к ответственности: юридическое и должностное лица оштрафованы на общую сумму 330 тысяч рублей. Сейчас поставки приведены в соответствие с требованиями закона.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.