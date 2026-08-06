Предприниматель из Сызрани создает гитары под собственным брендом

Креативные индустрии считаются сегодня одним из драйверов экономического развития региона. В Самарской области более 10 тысяч предприятий работают в творческом секторе. В их числе — основатели бренда "Милена Мьюзик", супруги Василий и Наталья Пешехоновы из Сызрани.
Как нередко бывает, творческий бизнес родился из хобби. Будучи музыкантом, Василий Пешехонов решил открыть первый в Сызрани магазин музыкальных инструментов. Параллельно предприниматель начал заниматься реставрацией — покупатели начали приносить инструменты для ремонта.
"В 2014 году, в период экономического кризиса, пришла мысль создавать свое, потому что появился шанс стать конкурентоспособным на рынке. Я начал изучать массовое производство, ездил по разным городам и странам, и в 2015 году мы с супругой приняли решение о запуске производства", — рассказал Василий Пешехонов о зарождении бренда.
Гитары собственного производства сначала продавали в родном городе, но инструменты под брендом "Милена Мьюзик" быстро приобрели популярность — покупатели появились по всей России и даже за рубежом.
Сегодня мощности предприятия позволяют изготавливать до 100 инструментов в месяц. В ассортименте есть как серийные модели, так и уникальные экземпляры, выполненные на заказ. Как отмечают основатели, гитарных производств в России — единицы, а в Самарской области вообще нет аналогов.
В период внешнеэкономических изменений, объемы производства спали, но основатели компании с оптимизмом смотрят в будущее и готовы вкладывать в развитие бизнеса. Не обходят стороной и возможности, созданные в регионе государством для представителей креативного бизнеса.
"Мы принимали участие в грантовом конкурсе и стали одними из победителей. Полученные средства мы вложили в покупку ЧПУ-станка, и теперь всю первичную обработку наших гитар можем производить на этом оборудовании", — отметил основатель бренда.
Конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий ежегодно проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. В 2026 году сумма гранта была увеличена до 750 тысяч рублей. Победители конкурса могут вложить их в развитие и масштабирование своих бизнес-проектов.
"В Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч субъектов МСП, относящихся к креативному сектору. Они могут претендовать на широкий спектр инструментов: от информационной поддержки до финансирования. Мы видим, как растет вклад креативных предприятий в экономику региона. И наша задача — создавать все условия для их роста, масштабирования и выхода на новые рынки", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки. Эта работа ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?