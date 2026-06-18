Малый бизнес и крупные компании обсудили сотрудничество на форуме "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

17 и 18 июня на площадке форума "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялась ярмарка кооперации крупных промышленных предприятий региона и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ярмарки кооперации проводятся областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Задачу проведения таких встреч потенциальных заказчиков и поставщиков ставил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным игрокам рынка - найти надежных поставщиков из числа местных производителей, - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Представители МСП на таких площадках могут напрямую узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии".
В этот раз свои потребности в услугах и товарах обозначили два потенциальных заказчика: АО "Транснефть-Приволга" и ООО "Ритек". Малый бизнес, в свою очередь, смог узнать, на каких условиях крупные предприятия работают с МСП, и представить свои решения техническим директорам и специалистам по закупкам.
"Мы занимаемся поставками нефтегазового оборудования, химии, смазочных материалов. Работаем как с небольшими компаниями, так и есть уже договоры на крупные поставки. От ярмарки кооперации ждем взаимовыгодного сотрудничества, нацелены не на разовые поставки, а на долгосрочную работу", - прокомментировал Максим Ижутов, специалист по тендерному сопровождению ООО "ЗИОС".
Анонсы всех предстоящих мероприятий, включая ярмарки поставщиков, размещаются на сайте mybiz63.ru. Там же можно получить информацию о доступных инструментах поддержки для начинающих и действующих предпринимателей региона.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?