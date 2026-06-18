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Государство и Бизнес Экономическая политика

Малый бизнес и крупные компании обсудили сотрудничество на форуме "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 и 18 июня на площадке форума "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялась ярмарка кооперации крупных промышленных предприятий региона и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Ярмарки кооперации проводятся областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Задачу проведения таких встреч потенциальных заказчиков и поставщиков ставил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным игрокам рынка - найти надежных поставщиков из числа местных производителей, - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Представители МСП на таких площадках могут напрямую узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии".

В этот раз свои потребности в услугах и товарах обозначили два потенциальных заказчика: АО "Транснефть-Приволга" и ООО "Ритек". Малый бизнес, в свою очередь, смог узнать, на каких условиях крупные предприятия работают с МСП, и представить свои решения техническим директорам и специалистам по закупкам.

"Мы занимаемся поставками нефтегазового оборудования, химии, смазочных материалов. Работаем как с небольшими компаниями, так и есть уже договоры на крупные поставки. От ярмарки кооперации ждем взаимовыгодного сотрудничества, нацелены не на разовые поставки, а на долгосрочную работу", - прокомментировал Максим Ижутов, специалист по тендерному сопровождению ООО "ЗИОС".

Анонсы всех предстоящих мероприятий, включая ярмарки поставщиков, размещаются на сайте mybiz63.ru. Там же можно получить информацию о доступных инструментах поддержки для начинающих и действующих предпринимателей региона.

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