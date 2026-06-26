Поставки сельхозпродукции из Самарской области в Китай выросли более чем в 15 раз

Самарская область отправила в Китай около 33 тыс. тонн продукции растительного происхождения, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок из региона Поднебесную увеличились более чем в 15 раз. Основные позиции — лен, горох, гречиха и подсолнечное масло.
"Поставки осуществлялись предприятиями-производителями, зарегистрированными в китайской системе регистрации зарубежных производителей пищевой продукции и имеющими право экспорта на рынок КНР. Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных Самарским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ". По итогам испытаний продукция признана соответствующей требованиям страны-импортера", — отметили в Россельхознадзоре.
На экспорт отправлено:
— 13,4 тыс. т льна,
— 10,6 тыс. т гороха,
— 5,1 тыс. т гречихи,
— 3,8 тыс. т подсолнечного масла