Бренды Самарской области принимают участие во всероссийском конкурсе "Знай наших"

До 1 июня Агентство стратегических инициатив и Фонд "Росконгресс" принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Проект предоставляет возможность перспективным локальным брендам в разных отраслях получить поддержку и выйти на новый уровень развития.

"Самарская область регулярно входит в число самых активных регионов-участников конкурса. Мы видим, что наши предприятия успешно конкурируют в разных категориях. Так, в прошлом году два региональных бренда вошли в число лучших. Мы приглашаем наших производителей участвовать, а за помощью в составлении заявок можно обращаться в региональный центр "Мой бизнес", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Подать заявки для участия в конкурсе можно на сайте знайнаших.аси.рф. до 1 июня 2026 года. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства.

Заявки принимаются по пяти направлениям:

— "Знай вкусных" — производители еды, напитков и фермерской продукции;

— "Знай полезных" — бренды в сфере красоты, здоровья и товаров для детей;

— "Знай креативных" — производители одежды, украшений, обуви и товаров для интерьера;

— "Знай разных" — молодёжные, семейные и премиальные бренды;

— "Знай технологических" — компании в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, промышленных и образовательных технологий.

Одними из первых подали заявку на участие в конкурсе представители экофермы "Чернышов". Хозяйство расположено в национальном парке "Самарская Лука" и работает по принципу полного цикла: от выращивания кормов до собственного производства. В ассортименте — гипоаллергенная молочная, кисломолочная продукция и разносортные сыры. Сейчас в хозяйстве насчитывается 250 коров и более 500 коз.

фото предоставлено экофермой "Чернышов"

"Подали заявку на конкурс, в первую очередь, для того, что популяризовать наш подход "чистый вкус продукта дома". В нашем проекте много уникальных продуктов и очень хочется, чтобы их попробовали покупатели розничных магазинов", — рассказала руководитель экофермы Кристина Эйзенбарт.

Предприниматель из Тольятти Наталья Милюкина представит на конкурсе сразу два бренда — это сеть спа-салонов "Сердце тайги" и марка натуральной косметики Altaiсa. Производитель активно продвигает косметику на маркетплейсах, а при содействии Центра поддержки экспорта Самарской области готовится вывести продукцию на зарубежный рынок.

"Для меня участие в конкурсе является очень важной и значимой попыткой заявить о себе. Сейчас у нас этап масштабирования, мы делаем скачок в развитии и очень хочется получить поддержку от государства. Кроме того, хочется быть увиденными и услышанными. Безусловно, тот факт, что программа — федеральная, инициированная президентом, делает её еще более ценной и полезной", — делится Наталья Милюкина.

Экспертиза заявок и отбор финалистов пройдут в несколько этапов, а финальная церемония награждения запланирована на июль.

Бренды-победители получат индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабную информационную поддержку.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки и продвижения продукции местных производителей, в том числе — организации новых каналов сбыта. Поддержка бизнеса в регионе реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".



