Самарец добивается возбуждения дела о мошенничестве в АктивКапиталБанке

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Арбитражный суд Самарской области обратился Владимир С., который требует, чтобы Агентство по страхованию вкладов подало заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в АктивКапиталБанке.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс Владимир, он оформлял в банке ипотеку. Взял кредит в 10 млн руб. на квартиру в Одинцово Московской области. По его словам, деньги его и других покупателей перевели на счет жены одного из бывших топ-менеджеров банка. Она должна была средства передать застройщику. Но этого не случилось.

В итоге, как утверждает Владимир, в плохом положении оказался он: АСВ добилось признания его банкротом. Теперь Владимир пытается доказать, что он и другие его "коллеги по несчастью" стали жертвами аферы. Как говорит Владимир, в правоохранительные органы он обращался, но дело по его заявлению не возбудили. 

Судя по отметкам на сайте Арбитражного суда, заявление Владимира сейчас приняли к рассмотрению. 

Напомним, недавно стало известно, что экс-сотрудников АктивКапиталБанка будут судить за вывод средств. По версии следствия,  замначальника кредитного управления АО "АктивКапиталБанк", а в последующем зампредседателя правления банка вступил в сговор с начальником кредитного управления и еще одним человеком не из числа банковских служащих. Вменяют в вину предприимчивым работникам банка выдачу 21 заведомо невозвратного кредита на имя номинальных заемщиков. А общая сумма похищенного достигает 68 млн рублей. Фамилии обвиняемых — Саплинов, Сезова и Выборнов.

Ранее экс-глава АктивКапиталБанка Григорий Оганесян получил восемь лет за мошенничество. Также известно, что недостроенный особняк главы рухнувшего банка выставляли на торги
 

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

