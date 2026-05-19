Самарец добивается возбуждения дела о мошенничестве в АктивКапиталБанке

В Арбитражный суд Самарской области обратился Владимир С., который требует, чтобы Агентство по страхованию вкладов подало заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в АктивКапиталБанке.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс Владимир, он оформлял в банке ипотеку. Взял кредит в 10 млн руб. на квартиру в Одинцово Московской области. По его словам, деньги его и других покупателей перевели на счет жены одного из бывших топ-менеджеров банка. Она должна была средства передать застройщику. Но этого не случилось.

В итоге, как утверждает Владимир, в плохом положении оказался он: АСВ добилось признания его банкротом. Теперь Владимир пытается доказать, что он и другие его "коллеги по несчастью" стали жертвами аферы. Как говорит Владимир, в правоохранительные органы он обращался, но дело по его заявлению не возбудили.

Судя по отметкам на сайте Арбитражного суда, заявление Владимира сейчас приняли к рассмотрению.

Напомним, недавно стало известно, что экс-сотрудников АктивКапиталБанка будут судить за вывод средств. По версии следствия, замначальника кредитного управления АО "АктивКапиталБанк", а в последующем зампредседателя правления банка вступил в сговор с начальником кредитного управления и еще одним человеком не из числа банковских служащих. Вменяют в вину предприимчивым работникам банка выдачу 21 заведомо невозвратного кредита на имя номинальных заемщиков. А общая сумма похищенного достигает 68 млн рублей. Фамилии обвиняемых — Саплинов, Сезова и Выборнов.

Ранее экс-глава АктивКапиталБанка Григорий Оганесян получил восемь лет за мошенничество. Также известно, что недостроенный особняк главы рухнувшего банка выставляли на торги.

