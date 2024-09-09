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Преступления Происшествия

Экс-глава АктивКапиталБанка Григорий Оганесян получил восемь лет за мошенничество

МОСКВА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 сентября, Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшему топ-менеджеру самарского банка Григорию Оганесяну. Об этом сообщили в суде. За мошенничество в особо крупном размере Оганесяна приговорили к восьми годам колонии.

Фото: Архив «ВН»

По версии следствия, в марте 2018 года из банка похитили 3,9 млрд рублей. В уголовном деле фигурировали Григорий Оганесян и бизнесмен Амбарцум Меликян. Согласно фабуле обвинения, "Оганесян, являясь председателем правления и используя свое служебное положение, совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку". При этом физлицам и фирмам выдавали необеспеченные кредиты. Дело дошло до суда, но в какой-то момент Меликян перестал ходить на заседания, и его объявили в розыск.

Напомним, ранее пытались привлечь ряд топ-менеджеров этого банка к субсидиарной ответственности. "АктивКапитал Банк" лишился лицензии в 2018 году. Известно, что уголовных дел, касающихся банка, было несколько.

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