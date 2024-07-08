Подельник бенефициара рухнувшего "АктивКапитал Банка" Амбарцум Меликян объявлен в розыск

Таганский суд Москвы объявил в розыск и заочно арестовал Амбарцума Меликяна, которого следственные органы считают подельником бывшего бенефициара рухнувшего "АктивКапитал Банка" (АКБ) Григория Оганесяна. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Самарский "АктивКапитал Банк" лишился лицензии весной 2018 года, похоронив с собой более 25 млрд рублей средств клиентов. После краха АКБ только ЦБ и АСВ направили в правоохранительные органы 11 заявлений по различным фактам. Возбужденные по данным заявлениям три уголовных дела объединены в одно по части 4 статьи 159, и оно направлено в суд.

Фигурантами по нему стали Григорий Оганесян и бизнесмен Амбарцум Меликян. Согласно судебным документам, "Оганесян, являясь председателем правления, используя свое служебное положение, совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку, на сумму более полутора миллиардов рублей". В другом судебном документе указывается, что "по версии органов предварительного расследования, Григорий Оганесян совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой. А именно, занимая должность председателя правления, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководителей и должностных лиц банка, а также совместно с иными неустановленными лицами, обладая достоверной информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, совершил хищение имущества, принадлежащего банку".

По версии следователей, хищение совершалось "путем действий по выводу ликвидных активов посредством выдачи необеспеченных технических кредитов физическим и юридическим лицам, являющимся аффилированными руководителям и должностным лицам банка, а также путем признания в суде договоров залога по полученным кредитам недействительными". Какую роль во всем этом сыграл Меликян, не ясно.

В сентябре 2019 года Оганесяна и Меликяна арестовали, около года они провели в следственном изоляторе. В сентябре 2020 года их отпустили под подписку о невыезде.

15 апреля 2021 года уголовное дело передали в суд, где оно рассматривается до сих пор. Летом 2022 года суд перешел к финишной стадии процесса — прениям сторон. Однако до сих пор вердикт не вынесен. Не последнюю роль в этом сыграло поведение самих обвиняемых — зачастую они или их представители просто не приходили на судебные заседания.

Например, Меликян с конца прошлого года попросту перестал ходить в суд. Из-за этого судья вынуждена была более 10 раз переносить заседания. Впрочем, в марте этого года в Таганском суде к обвиняемому претензий не было. Там заявляли, что подсудимый не ходит в суд по причине болезни. Сейчас, видимо, отношение судей к пропускам Меликяна изменилось.

Как сообщили "СО" в пресс-службе Таганского суда Москвы, "постановлением суда от 14 июня 2024 года Меликяну А.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его фактического задержания. Меликян А.Р. объявлен в розыск, организация розыска возложена на прокурора г. Москвы". В пресс-службе суда подчеркнули, что санкции касаются только Меликяна, так как Оганесян продолжает ходить на заседания.

По мнению юристов, неожиданное бегство Меликяна может быть связано с получением им информации о готовящемся строгом приговоре суда.