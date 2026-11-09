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Общество

Прокуратура выселяет из "Самарской Луки" турбазу "Высокий берег"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области добивается сноса турбазы "Высокий берег", расположенной на территории нацпарка "Самарская Лука" около с. Подгоры. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области 2 ноября. Ответчиком выступает ООО "Коробейник" депутата Самарской губернской думы Виктора Воропаева.

Фото: Прокуратура Самарской области

Прокуратура требует вернуть в собственность Российской Федерации участок 1,08 га, занятый турбазой, снести 19 домиков и три хозяйственных постройки, а также выплатить 288 тыс. руб. за три года пользования землей.

Пока суд по требованию прокурора принял обеспечительные меры - обязал "Коробейник" прекратить эксплуатацию базы отдыха, а также наложил запрет на регистрацию сделок с ее имуществом.

Изначально турбаза "Высокий берег" принадлежала заводу клапанов. В 1992 г. постановлением администрации Самары предприятию был предоставлен во временное пользование участок в 4 га. Затем участок был передан в аренду на пять лет АО "Самарский завод клапанов". В конце 1995 г. компания заключила договор аренды с нацпарком - ей передавался участок площадью 2,6 га под размещение базы отдыха.

В 2007 г. имущество "Высокого берега" было продано "Коробейнику", который годом ранее получил в аренду от нацпарка 1,8 га на 49 лет.

Как установила прокуратура, договор аренды не содержит кадастрового номера участка, сведений о размере арендной платы, не зарегистрирован в ЕГРН. Поэтому он не может считаться заключенным. Кроме того, прокуратура указывает, что с момента введения в действие Земельного кодекса РФ в 2001 г., у нацпарка отсутствуют права на передачу земельных участков в аренду - заниматься этим должно Росимущество.

Напомним, в апреле 2025 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования региональной прокуратуры об освобождении участка на территории национального парка "Самарская Лука" от турбазы "Малыш".

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