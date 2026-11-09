Прокуратура выселяет из "Самарской Луки" турбазу "Высокий берег"

Прокуратура Самарской области добивается сноса турбазы "Высокий берег", расположенной на территории нацпарка "Самарская Лука" около с. Подгоры. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области 2 ноября. Ответчиком выступает ООО "Коробейник" депутата Самарской губернской думы Виктора Воропаева.
Прокуратура требует вернуть в собственность Российской Федерации участок 1,08 га, занятый турбазой, снести 19 домиков и три хозяйственных постройки, а также выплатить 288 тыс. руб. за три года пользования землей.
Пока суд по требованию прокурора принял обеспечительные меры - обязал "Коробейник" прекратить эксплуатацию базы отдыха, а также наложил запрет на регистрацию сделок с ее имуществом.
Изначально турбаза "Высокий берег" принадлежала заводу клапанов. В 1992 г. постановлением администрации Самары предприятию был предоставлен во временное пользование участок в 4 га. Затем участок был передан в аренду на пять лет АО "Самарский завод клапанов". В конце 1995 г. компания заключила договор аренды с нацпарком - ей передавался участок площадью 2,6 га под размещение базы отдыха.
В 2007 г. имущество "Высокого берега" было продано "Коробейнику", который годом ранее получил в аренду от нацпарка 1,8 га на 49 лет.
Как установила прокуратура, договор аренды не содержит кадастрового номера участка, сведений о размере арендной платы, не зарегистрирован в ЕГРН. Поэтому он не может считаться заключенным. Кроме того, прокуратура указывает, что с момента введения в действие Земельного кодекса РФ в 2001 г., у нацпарка отсутствуют права на передачу земельных участков в аренду - заниматься этим должно Росимущество.
Напомним, в апреле 2025 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования региональной прокуратуры об освобождении участка на территории национального парка "Самарская Лука" от турбазы "Малыш".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...