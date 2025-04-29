"Авиационные технологии" обязали освободить "Самарскую Луку" от турбазы

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования прокуратуры об освобождении участка на территории национального парка "Самарская Лука" от частной собственности.
Речь идет о базе отдыха "Малыш", которая занимает более 40 тыс. кв. м и включает 43 летних домика и 11 хозпостроек. У фирмы нет заключенного договора аренды ни с ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", ни с собственником в лице Росимущества, арендную плату также никто не вносил.
Ответчиком по делу выступало ООО "Авиационные технологии". 29 апреля суд вынес решение в пользу прокуратуры Самарской области и обязал компанию освободить территорию от построек, передать ее часть в собственность государства. Кроме того, ТУ Росимущества по Самарской области взыскивает с владельца турбазы неосновательное обогащение по арендной плате.
В ходе судебного разбирательства "Авиационные технологии" сначала предлагали Росимуществу выкупить постройки базы отдыха, затем - безвозмездно передать имущество. В марте компания предложила мировое соглашение по делу, в рамках которого обещало демонтировать домики за свой счет.
Напомним, что ООО "Авиационные технологии", согласно данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит Ирине Камышниковой (75%) и Дмитрию Камышникову (25%). Последний является сыном Вадима Камышникова, который в 2000-х возглавлял ОАО "Агрегат", аффилированное Алексею Леушкину. Сын также работал в должности гендиректора завода непродолжительное время и входил в число акционеров общества.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?