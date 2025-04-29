"Авиационные технологии" обязали освободить "Самарскую Луку" от турбазы

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования прокуратуры об освобождении участка на территории национального парка "Самарская Лука" от частной собственности.

Речь идет о базе отдыха "Малыш", которая занимает более 40 тыс. кв. м и включает 43 летних домика и 11 хозпостроек. У фирмы нет заключенного договора аренды ни с ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука", ни с собственником в лице Росимущества, арендную плату также никто не вносил.

Ответчиком по делу выступало ООО "Авиационные технологии". 29 апреля суд вынес решение в пользу прокуратуры Самарской области и обязал компанию освободить территорию от построек, передать ее часть в собственность государства. Кроме того, ТУ Росимущества по Самарской области взыскивает с владельца турбазы неосновательное обогащение по арендной плате.

В ходе судебного разбирательства "Авиационные технологии" сначала предлагали Росимуществу выкупить постройки базы отдыха, затем - безвозмездно передать имущество. В марте компания предложила мировое соглашение по делу, в рамках которого обещало демонтировать домики за свой счет.

Напомним, что ООО "Авиационные технологии", согласно данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит Ирине Камышниковой (75%) и Дмитрию Камышникову (25%). Последний является сыном Вадима Камышникова, который в 2000-х возглавлял ОАО "Агрегат", аффилированное Алексею Леушкину. Сын также работал в должности гендиректора завода непродолжительное время и входил в число акционеров общества.