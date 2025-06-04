Малый бизнес Самарской области и федеральный оператор питания обсудили сотрудничество на ярмарке поставщиков

3 июня на площадке Дома предпринимателя прошла очередная ярмарка кооперации и сбыта, организованная областным Минэкономразвития и центром "Мой бизнес". На этот раз представители МСП Самарской области узнали о возможностях поставки продукции крупнейшему федеральному оператору питания "Экосфера".

Ярмарки кооперации крупных предприятий и субъектов МСП регулярно проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". В Самарской области участие МСП в государственных закупках расширилось: число контрактов возросло на 16%, а их стоимость — на треть, превысив отметку в 66 млрд рублей.

"С 2024 года в регионе проведено более 10 ярмарок кооперации. За время их проведения участникам удалось заключить более 500 договоров поставок. Ярмарки сбыта позволяют региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям — найти поставщиков из числа местных компаний", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Для участия были приглашены представители различных направлений пищевой промышленности, включая производителей продуктов питания, поставщиков хозяйственных товаров, оборудования и услуг, необходимых для эффективной работы организации. Компания "Экосфера" более 12 лет обслуживает широкий спектр клиентов от промышленных предприятий и заводов до социальных учреждений, медицинских центров и образовательных организаций. Ярмарка предоставила уникальную возможность представителям малого и среднего бизнеса региона обсудить условия партнерства и наладить прямые контакты с лидером отрасли.

"Мы — действующие поставщики, поставляем молочные и колбасные изделия. Пришли на ярмарку, чтобы расширить наше сотрудничество, и поняли, что нам есть что предложить, будем готовить коммерческое предложение по поставке воды, полуфабрикатов, кондитерских изделий, — рассказывает Елена Борисова, супервайзер компании "Далимо — Продукты мира". — Знаем, что выйти на крупные компании непросто и ярмарки в этом очень помогают. Например, мы долго не могли выйти на "Элекрощит", а после посещения аналогичной ярмарки стали их партнерами".

После презентационной части, где представители федерального оператора питания рассказали о ключевых потребностях предприятия и требованиях к поставщикам, участники ярмарки перешли к встречам в формате B2B. В рамках неформального общения представители малого и среднего бизнеса могли напрямую обсудить конкретную номенклатуру, и достигнуть предварительных договорённостей.

"Впервые на ярмарке поставщиков, интересно посмотреть, послушать, какие требования у предприятия и что мы можем предложить. Одно из направлений нашей работы — это хозтовары, по этой категории мы и нацелены развивать партнерство", — добавил руководитель компании ООО "Турист" Заит Самигуллин.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.