Малый бизнес Самарской области и федеральный оператор питания обсудили сотрудничество на ярмарке поставщиков

3 июня на площадке Дома предпринимателя прошла очередная ярмарка кооперации и сбыта, организованная областным Минэкономразвития и центром "Мой бизнес". На этот раз представители МСП Самарской области узнали о возможностях поставки продукции крупнейшему федеральному оператору питания "Экосфера".
Ярмарки кооперации крупных предприятий и субъектов МСП регулярно проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". В Самарской области участие МСП в государственных закупках расширилось: число контрактов возросло на 16%, а их стоимость — на треть, превысив отметку в 66 млрд рублей.
"С 2024 года в регионе проведено более 10 ярмарок кооперации. За время их проведения участникам удалось заключить более 500 договоров поставок. Ярмарки сбыта позволяют региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям — найти поставщиков из числа местных компаний", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.
Для участия были приглашены представители различных направлений пищевой промышленности, включая производителей продуктов питания, поставщиков хозяйственных товаров, оборудования и услуг, необходимых для эффективной работы организации. Компания "Экосфера" более 12 лет обслуживает широкий спектр клиентов от промышленных предприятий и заводов до социальных учреждений, медицинских центров и образовательных организаций. Ярмарка предоставила уникальную возможность представителям малого и среднего бизнеса региона обсудить условия партнерства и наладить прямые контакты с лидером отрасли.
"Мы — действующие поставщики, поставляем молочные и колбасные изделия. Пришли на ярмарку, чтобы расширить наше сотрудничество, и поняли, что нам есть что предложить, будем готовить коммерческое предложение по поставке воды, полуфабрикатов, кондитерских изделий, — рассказывает Елена Борисова, супервайзер компании "Далимо — Продукты мира". — Знаем, что выйти на крупные компании непросто и ярмарки в этом очень помогают. Например, мы долго не могли выйти на "Элекрощит", а после посещения аналогичной ярмарки стали их партнерами".
После презентационной части, где представители федерального оператора питания рассказали о ключевых потребностях предприятия и требованиях к поставщикам, участники ярмарки перешли к встречам в формате B2B. В рамках неформального общения представители малого и среднего бизнеса могли напрямую обсудить конкретную номенклатуру, и достигнуть предварительных договорённостей.
"Впервые на ярмарке поставщиков, интересно посмотреть, послушать, какие требования у предприятия и что мы можем предложить. Одно из направлений нашей работы — это хозтовары, по этой категории мы и нацелены развивать партнерство", — добавил руководитель компании ООО "Турист" Заит Самигуллин.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?