Начальник отдела по вопросам миграции задержан за "бизнес" на мигрантах

Под уголовное дело попал начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции Куйбышевского района Самары. По версии следствия, он получал значительные вознаграждения за своеобразные "услуги".

Предполагается, что полицейский склонял иностранцев, обратившихся в подведомственный ему отдел по вопросам миграции, пользоваться платными услугами. В эти платные услуги входило оформление документов: бланков заявлений о регистрации по месту жительства, договоров безвозмездного найма, заявлений о снятии с регистрационного учета иностранных граждан, уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина и так далее.

Кроме того, есть данные, что за "плату" можно было ускорить процедуру постановки на миграционный учет. "Бизнес-схему" квалифицировали по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы. Сейчас расследованием занимается Следственный комитет.