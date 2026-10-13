Начальник отдела по вопросам миграции задержан за "бизнес" на мигрантах

Под уголовное дело попал начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции Куйбышевского района Самары. По версии следствия, он получал значительные вознаграждения за своеобразные "услуги".
Предполагается, что полицейский склонял иностранцев, обратившихся в подведомственный ему отдел по вопросам миграции, пользоваться платными услугами. В эти платные услуги входило оформление документов: бланков заявлений о регистрации по месту жительства, договоров безвозмездного найма, заявлений о снятии с регистрационного учета иностранных граждан, уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина и так далее.
Кроме того, есть данные, что за "плату" можно было ускорить процедуру постановки на миграционный учет. "Бизнес-схему" квалифицировали по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы. Сейчас расследованием занимается Следственный комитет.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц