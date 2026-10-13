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Преступления Происшествия

Начальник отдела по вопросам миграции задержан за "бизнес" на мигрантах

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под уголовное дело попал начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции Куйбышевского района Самары. По версии следствия, он получал значительные вознаграждения за своеобразные "услуги".

Предполагается, что полицейский склонял иностранцев, обратившихся в подведомственный ему отдел по вопросам миграции, пользоваться платными услугами. В эти платные услуги входило оформление документов: бланков заявлений о регистрации по месту жительства, договоров безвозмездного найма, заявлений о снятии с регистрационного учета иностранных граждан, уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина и так далее.

Кроме того, есть данные, что за "плату" можно было ускорить процедуру постановки на миграционный учет. "Бизнес-схему" квалифицировали по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы. Сейчас расследованием занимается Следственный комитет.

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