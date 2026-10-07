Глава администрации Октябрьского района Радько стал свидетелем по делу экс-подчиненного

В некоторых СМИ Самары получили распространение данные о якобы задержании главы Октябрьского района Самары Сергея Радько. При этом в следственных органах и администрации Самары данные журналисту Волга Ньюс опровергли.
Журналист Волга Ньюс связался с самим Сергеем Радько. Тот пояснил, что он в порядке и проходит по делу в качестве свидетеля. По данным источников Волга Ньюс, свидетелем Радько привлечен по делу экс-начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары Антона Чегодаева.
Ранее сообщалось, что в СУ СКР по Самарской области возбудили в отношении Чегодаева уголовное дело. Его заподозрили в получении взятки с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2025 г. он получил от продавца продуктов взятку 37 тыс. руб. за непринятие мер к прекращению незаконной торговли на территории района.
Антона Чегодаева уволили в связи с утратой доверия. Информацию об этом внесли в соответствующий федеральный реестр в мае.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц