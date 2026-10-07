16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец похитил продукты из магазина, а затем выкинул их, спасаясь от погони полиции Селянка из Кинель-Черкасского района похитила у приятельницы деньги через банковское приложение Стали известны подробности задержания 14-летней девушки-террористки из Самары В Самаре задержали мигранта с поддельными документами, который пытался подкупить полицию Директор строительной фирмы пойдет под суд за хищение более 36 млн руб. у граждан

Преступления Происшествия

Глава администрации Октябрьского района Радько стал свидетелем по делу экс-подчиненного

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1191
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В некоторых СМИ Самары получили распространение данные о якобы задержании главы Октябрьского района Самары Сергея Радько. При этом в следственных органах и администрации Самары данные журналисту Волга Ньюс опровергли.

Журналист Волга Ньюс связался с самим Сергеем Радько. Тот пояснил, что он в порядке и проходит по делу в качестве свидетеля. По данным источников Волга Ньюс, свидетелем Радько привлечен по делу экс-начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары Антона Чегодаева.

Ранее сообщалось, что в СУ СКР по Самарской области возбудили в отношении Чегодаева уголовное дело. Его заподозрили в получении взятки с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2025 г. он получил от продавца продуктов взятку 37 тыс. руб. за непринятие мер к прекращению незаконной торговли на территории района.

Антона Чегодаева уволили в связи с утратой доверия. Информацию об этом внесли в соответствующий федеральный реестр в мае.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1