Прокуратура Елховского района Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина, получившего единовременную выплату по социальному контракту.

По условиям соцконтракта мужчина получил от региона свыше 250 тыс. рублей. Эти деньги должны были пойти на оборудование для переработки молока и об этом требовалось предоставить отчет в контролирующий орган. Однако предпринимательской деятельностью гражданин так и не занялся, а выделенные средства использовал на иные цели.

Теперь разбираться в обстоятельствах предстоит Кошкинскому районному суду, куда направлено уголовное дело.